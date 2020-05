Video Von den Dächern für die Bevölkerung: Wie zwei Thurgauer Musiker das Muttertags-Ständchen aus der Höhe anstimmen In Ermatingen gab Star-Trompeter Dani Felber ein Muttertagskonzert von höchster Stelle. Auch in Güttingen wogten Klänge übers Dorf, direkt ab dem Kirchturm. Tenor Matthias Aeberhard sang für die Bevölkerung. Isabelle Merk / Inka Grabowsky Aktualisiert 10.05.2020, 19.06 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Dani Felber spielt aus dem höchsten Fenster im Kirchturm von Ermatingen. Bild: Michel Canonica

Die Evangelische Kirchgemeinde Ermatingen lud zum Muttertag auf einen Inspirationspfad. Eine schöne Möglichkeit sich zu begegnen ohne sich körperlich Nahe zu kommen und dies alles bei strahlendem Sonnenschein untermalt und getragen von Musik. Um die Mittagszeit, gleich nach dem Glockenschlag eröffnet Dani Felber sein Konzert auf dem Kirchturm mit dem berührenden Stück Caruso von Lucio Dalla.

Eine musikalische Welle der Hoffnung und der Zuversicht wogt über die Dächer von Ermatingen. Viele Menschen versammeln sich, weit entfernt von einander und dennoch irgendwie vereint. Einige lauschen den Klängen von ihren Balkonen aus, andere beschreiten den Inspirationspfad und halten inne während der Trompeter spielt.

Viel Applaus für den Musiker

Nach dem sehr emotionalen Stück gibt es begeisterten Applaus aus allen Himmelsrichtungen. «Für mich ist es besonders speziell, hier zu spielen. Das Haus meiner Grosseltern liegt im Unterstad in Ermatingen und so spiele ich genau in die Richtung aus der meine Familie kommt», sagt Dani Felber.

Schöne Klänge aus beengten Verhältnissen. Dani Felber während seines Muttertagskonzerts im Ermatinger Kirchturm. Bild: Michel Canonica

Auch für Musiker stellt die aktuelle Krise eine Herausforderung dar. Dani Felber beschreibt:

«Ich kann ein halbes Jahr lang nicht mehr auf der Bühne stehen, nicht arbeiten. Es waren einige Konzerte in den USA mit top Musikern geplant, sie mussten alle abgesagt werden.»

Dennoch gelte es, positiv zu bleiben und sich nicht lähmen zu lassen.

Persönliche Grussbotschaften mit Musik

Dani Felber überbrückt die bühnenfreie Zeit indem er via Soziale Medien musikalische Grüsse versendet um Freunde und Fans zu inspirieren. Auch Aufträge für musikalische Grussbotschaften nimmt er derzeit entgegen. Für ihn selbst ist seine Mutter eine grosse Inspiration. Er konnte mit und dank ihr als Blasmusik-Dirigentin die ersten Schritte als Musiker machen.

Nach seinem Auftaktstück im Kirchturm erfreut Dani Felber auch in der Evangelischen Kirche mit weiteren Stücken, begleitet von einer digitalen Band. Später sind Klänge von Alphörnern, Geigen und der Orgel zu hören. Die Musik untermalt den Inspirationspfad, der von Pfarrer Marc Mettler und vielen Helfern liebevoll umgesetzt war.

Gesang über den Güttinger Dächern

Nicht die grösste, aber ebenfalls die höchste Bühne hat sich Tenor Matthias Aeberhard für ein Ständchen zum Muttertag ausgesucht. Auf Bitten der evangelischen Kirchgemeinde und der Nachbarschaftshilfe See gab der Güttinger ein zwanzigminütiges Konzert vom Turm der paritätischen Kirche. «Wir wollen in der Coronazeit auch gegen Einsamkeit helfen», sagt Sandra Stadler von der Nachbarschaftshilfe:

«Deshalb organisieren wir Musik vom Dorf fürs Dorf. Insbesondere für die Mütter, die ja stark gefordert sind.»

Pfarrerin Edina Olah ergänzt: «Das Alphorn-Konzert zu Ostern vom Kirchturm herab stiess bereits auf sehr gute Resonanz.» Beide stellen zufrieden fest, dass jene Güttinger, die sich auf der Wiese unterhalb der Kirche versammeln, diszipliniert Abstand halten und lauschen.

Tenor Matthias Aeberhard singt vom Güttinger Kirchturm herab.

Bild: Michel Canonica

100 Stufen bis zum Konzert

Matthias Aeberhard während seines Konzerts in Güttingen. (Bild: Michel Canonica)

Am Vorabend hatte Matthias Aeberhard seine Verstärkeranlage die engen hundert Stufen hinauf bis zur Aussichtsbalustrade geschleppt. Am Sonntagvormittag präsentiert er dann zuerst den frisch bearbeiteten Schlager «Über sieben Brücken muss du gehen».

Nur der Fahrzeuglärm und das Geläute pünktlich um 11 Uhr übertönen ihn kurzfristig. Doch nach der Arie «Caro mio ben», dem Chanson «La vie en rose» dem Musicalsong «Feeling good» merkt da Publikum, dass der Tenor in jedem Musikstil brillieren kann. «Ich singe als Zeichen für alle Mütter auf der Welt», ruft Aebischer vom Turm herab.