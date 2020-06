Nach einem Jahr in Kreuzlingen sind die Bewohner des Ekkarthofs wieder im alten Daheim

Während den Umbauarbeiten am Hauptstandort Lengwil wurde das Hotel «Bahnhof Post» in Kreuzlingen zum neue Lebensmittelpunkt für mehrere betreute Menschen des Ekkharthofs. Ein Jahr später, nach Abschluss der Bauarbeiten, sind sie wieder in ihr Zuhause an den Ekkharthof zurückgekehrt.