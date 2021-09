Volleyball Zurück an die Spitze: Wie Volley Amriswil via Europa die Schweizer Gipfel erklimmen will Volley Amriswil steigt am Mittwoch in Estland in eine Saison, in der die Oberthurgauer wieder Titel feiern wollen - mit einem neuen Trainer und einem nochmals verstärkten Kader. Gegen aussen werden die Ziele bewusst moderat kommuniziert. Matthias Hafen 22.09.2021, 04.30 Uhr

Amriswils neuer Trainer Juan Serramalera (links) schwört seine Spieler auf grosse Herausforderungen ein. Mario Gaccioli

Europa, das war Amriswils sportliches Eldorado in der vergangenen Saison. In Erinnerung bleibt der Triumph vor eigenem Publikum in der Champions-League-Qualifikation gegen Soligorsk und Maaseik. Dann natürlich die heroischen, wenn auch nicht siegreichen Auftritte gegen die Weltklasseteams Trentino und Dynamo Moskau– ebenfalls im heimischen Tellenfeld. Mitten in einer von Corona überschatteten Saison sorgte Volley Amriswil für Lichtblicke, begeisterte einen ganzen Kanton und darüber hinaus.

Nun stehen die Thurgauer wieder vor dem Eldorado. Am Mittwoch um 18 Uhr Schweizer Zeit beginnt die erste Qualifikationsrunde für die Champions League gegen Tartu. Das Hinspiel in Estland ist für Volley Amriswil der erste Ernstkampf 2021/22. Für den argentinischen Trainer Juan Serramalera die Feuertaufe mit seinem neuen Team. Tartu ist kein übermächtiger Gegner, ein weiterer Amriswiler Erfolg im Europacup nicht abwegig. Dennoch sagt Präsident Martin Salvisberg:

«Eine Saison wie zuletzt darf es nicht mehr geben.»

Denn Amriswils Erfolge auf der europäischen Bühne standen 2020/21 im starken Kontrast zu einer verkorksten Saison auf nationaler Ebene. Im Schweizer Cup war schon im Viertelfinal gegen Schönenwerd Endstation. Und in der NLA-Meisterschaft unterlag der grosse Favorit aus dem Oberthurgau im Playoff-Final dem Herausforderer Chênois mit 1:3. Daraufhin hat Amriswil sein Kader weiter verstärkt, steht im nationalen Vergleich nun beinahe konkurrenzlos da. Der Europacup steht eben auch im Fokus der Thurgauer – je länger, je mehr.

Präsident Salvisberg will sein Team in Finals sehen

Im Wissen, dass der Sport unberechenbar ist und sich in der NLA alle darauf einstellen, dem Favoriten Amriswil ein Bein zu stellen, hält sich die Klubführung mit konkreten Zielen an der Öffentlichkeit zurück. Natürlich sind Titel bei Volley Amriswil erwünscht, seit jeher. In dieser Saison will man aber primär «in den Finalspielen dabei sein», wie Präsident Salvisberg sagt – im Schweizer Cup und in der NLA-Meisterschaft. Europäisch hofft der Präsident auf weitere, begeisternde Auftritte.

Coronasaison mit blauem Auge überstanden

Hohe Ambitionen sind eben auch in Amriswil keine Selbstverständlichkeit mehr. Zu unsicher sind die Zeiten der Pandemie. Zwar habe man vergangene Saison dank Bundeshilfen und treuer, entgegenkommender Sponsoren mit einer «roten Null» abschliessen können, wie Präsident Salvisberg voller Dankbarkeit sagt. Dennoch schlägt sich die Situation bei Volley Amriswil in einem kleineren Budget für 2021/22 nieder.

Dafür sind für einmal die zahlreichen Wechsel im Kader kein Nachteil. Geschäftsführerin Gesa Osterwald sagt:

«Im neuen Team denkt niemand mehr daran, was letzte Saison war. Alle fokussieren sich nur darauf, was es in dieser Saison alles zu gewinnen gibt.»