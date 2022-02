Volleyball Volley Amriswil lässt gegen den Tabellenletzten Jona einen Punkt liegen Volley Amriswil geht im 15. NLA-Spiel der Saison 2021/22 zum 13. Mal als Sieger vom Feld. Die Mannschaft von Trainer Juan Manuel Serramalera tut sich beim 3:2 gegen Schlusslicht Jona aber schwer und gibt unnötig einen Punkt ab. Bernhard Windler 06.02.2022, 17.50 Uhr

Mischa von Burg (mit Ball) und Jan Messerli (hinten) standen im Spiel gegen Jona mehrmals im Mittelpunkt. Bild: Mario Gaccioli

Wer mit 2:1 in den Sätzen und 20:15 im vierten Durchgang führt, sollte eigentlich nicht mehr um den Sieg zittern müssen. Aber genau dieses Szenario mussten die 400 Zuschauer am Samstagabend im Amriswiler Tellenfeld miterleben. Zwar hatten die Volleyballer aus Jona in der Schlussphase von Satz vier alles Glück auf ihrer Seite: Ein Servicewinner mittels Netzkante, ein Ass von Habr, ein Satz-ball, der bei Vorhandensein des Videobeweises auch anders hätte entschieden werden können. Aber es war nicht nur Glück auf der einen und Pech auf der anderen Seite, es war auch ein temporärer Leistungseinbruch der Amriswiler Spieler von Coach Juan Manuel Serramalera.

Schon der Startsatz gestaltete sich unerwartet ausgeglichen. Wohl führten die Thurgauer 15:12, doch bei 16:16 hatten die Joner den Gleichstand schon wieder erreicht. Dann waren es die Gäste, die meist in Führung lagen. Trotzdem kam Amriswil zum Satzball, der mit einer Netzberührung vergeben wurde. Die letzten zwei Punkte krallten sich die St.Galler zum 26:24.

Neun Punkte in Folge bei Aufschlag von Filippov

Wie schon beim letzten Aufeinandertreffen vor zwei Wochen in Jona schwankte die Leistung von Satz zu Satz stark. Im zweiten Durchgang lagen die Amriswiler stets in Front. Anfänglich war die Führung knapp, doch bei Aufschlag von Dima Filippov holten die Amriswiler neun Punkte in Folge. Bis zum 25:16-Satzgewinn fehlte dann nur noch wenig. Satz drei war eine Blaupause des vorangegangenen. Via 8:3 und 15:6 demontierte der NLA-Leader seinen Gegner bis zum 25:11. Während bis zur Satzmitte vor allem Luis Sosa punktete, war es in der zweiten Hälfte Mitteangreifer Mischa von Burg, der von Passeur Filippov Mal für Mal ideal eingesetzt wurde.

Amriswils Luis Sosa (beim Smash) wusste im Angriff zu gefallen. Bild: Mario Gaccioli

Das Hoch der Amriswiler ging weiter. 18:13 führte die Equipe von Trainer Serramalera im vierten Satz. Und auch beim Stand von 20:15 deutete nichts auf einen Satzverlust hin. Doch dann kam es zum Blackout und zum Joner Höhenflug bis zum Satzendstand von 23:25. Im Tiebreak lag bei 9:8 und 10:9 Jona voraus. In der Schlussphase aber sicherte der Kubaner Luis Sosa mit drei Punkten Volley Amriswil den Sieg.

Sosa und Messerli ersetzen Höhne und Zeller

Der Tabellenerste Amriswil musste gegen das Schlusslicht Jona auf die erkrankten Aussenangreifer Quentin Zeller und Björn Höhne verzichten. Luis Sosa und Jan Messerli standen für sie auf dem Feld. Während Sosa im Angriff zu gefallen wusste, aber bei gegnerischen Floataufschlägen schwächelte, war Messerli defensiv stabil. Gewonnen wurde das Spiel schliesslich am Block und im Mitteangriff. Mischa von Burg und Facundo Imhoff schlossen 20 Angriffe erfolgreich ab, während der Gegner über die Mitte nur zu sechs Punkten kam.

Amriswil – Jona 3:2 (24:26, 25:16, 25:11, 23:25, 15:12)

Tellenfeld – 400 Zuschauer.

Amriswil: Messerli, Imhoff, Filippov, Sosa, von Burg, Mrdak, Diem (Libero).

Jona: Luca Beeler, Maag, Voleanschii, Conconi, Birchler, Finschi, Blaser (Libero).

NLA Männer: Amriswil – Jona 3:2. Näfels – Chênois 3:0. Luzern – Schönenwerd 1:3. – Tabelle: 1. Amriswil 15/36. 2. Chênois 15/28. 3. Schönenwerd 15/26. 4. Lausanne 15/25. 5. Luzern 16/18. 6. Näfels 15/14. 7. Jona 15/12.