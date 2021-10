Volleyball Volley Amriswil in Feierlaune: Zwei Siege an einem Wochenende Innert 24 Stunden gewinnt der NLA-Tabellenführer souverän gegen Jona und Lausanne. Nach einem 3:0 gegen die St. Galler, gibt Volley Amriswil in Lausanne nur einen Satz ab und gewinnt souverän 3:1. Bernhard Windler aus Lausanne 25.10.2021, 12.05 Uhr

Facundo Imhoff setzt sich mit seinem Angriff gegen Jonas Block durch und gewinnt mit Amriswil gegen die St. Galler 3:0. Mario Gaccioli

In der Spitzenpartie vom Samstag trafen die verlustpunktlosen Teams von Amriswil und Jona aufeinander. Coach Serramalera konnte zum ersten Mal in der Meisterschaft auf seinen Stammzuspieler Dima Filippov zählen. Der Argentinier hatte sein Team minutiös auf den Gegner eingestellt. Es war ihm in der Videoanalyse klar geworden, dass seine Spieler zu Beginn mit unüberwindbaren Blocks dem unerfahrenen Diagonalangreifer Simon Margot den Schneid abkaufen sollten.

Dieses Vorhaben setzten die Amriswiler Spieler vorbildlich um, sodass sich Jonas Coach Dalibor Polak schon vor Ende des ersten Satzes gezwungen sah, seinen noch immer rekonvaleszenten Stammdiagonalangreifer Yves Roth einzuwechseln.

Elf Blocks der starken Amriswiler Verteidigung

Auf der Seite des Dias war die Gefahr somit weitgehend gebannt. So konnte sich die Defensive in der Folge auf die beiden gegnerischen Aussen Anton Menner und Ramon Caviezel sowie den Mitteangreifer Joel Maag konzentrieren. Mit insgesamt elf erfolgreichen Blocks in drei klaren Sätzen hatte die Verteidigung einen grossen Anteil am erfolgreichen Amriswiler Spiel.

Aber auch der Angriff zeigte eine tadellose Leistung. Milija Mrdak, der Amriswiler Dia, war in 16 von 21 Angriffen erfolgreich. Prozentual gar noch besser war die Darbietung von Mitteangreifer Mischa von Burg mit 89 Prozent. Interessant war auch die Tatsache, dass die gegnerischen Aufschläger den blutjungen Amriswiler Libero Ramon Diem zu fürchten schienen wie der Teufel das Weihwasser. Nur gerade acht von 42 Joner Aufschlägen wurden auf den Nationalspieler serviert, wohl wissend, dass auch die härtesten und verdrehtesten Aufschläge bei ihm keinen Schaden anrichten können. So wurde es nur gerade im ersten Satz beim Stande von 10:9 einmal etwas knapp. Sonst lagen immer mehrere Punkte zwischen den beiden Teams.

Satzverlust war nur kleiner Ausrutscher

Knappe 24 Stunden nach dem Heimerfolg erfolgte der Anpfiff beim Auswärtsspiel in Lausanne. Die Waadtländer waren in der Runde am Vortag spielfrei gewesen. Sie stiegen also ausgeruht in die Partie, während auf der anderen Seite die Thurgauer den Flow aus dem Samstag- spiel mitnehmen wollten.

Ruhe gegen Flow, erfolgreich waren nach vier Sätzen die Amriswiler. Lausanne verzeichnete mehrere Verletzte, aber auf Seiten von Amriswil war mit Luis Sosa auch ein namhafter Abwesender zu beklagen. Nach einem furiosen Startsatz hatten die Thurgauer im zweiten Satz hart zu kämpfen. Lausanne bestätigte die Aufwärtstendenz im gewonnenen dritten Satz, aber im vierten Durchgang waren es dann wieder die Amriswiler, die ihr Spiel durchziehen konnten. Auf Seiten von Volley Amriswil waren die beiden Mitteangreifer Mischa von Burg und Facundo Imhoff in diesem Spiel die überragenden Spieler.

Amriswil – Jona 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

Tellenfeld – 450 Zuschauer – 1. Schiedsrichter: Nadine Hefti/ 2. Schiedsrichter: Aleksander Sikanjic.

Mannschaftsaufstellung Amriswil: Dima Filippov, Björn Höhne, Mischa von Burg, Milija Mrdak, Quentin Zeller, Facundo Imhoff, Ramon Diem (Libero).

Mannschaftsaufstellung Jona: Joel Maag, Filip Habr, Ramon Caviezel, Linus Birchler, Simon Margot, Anton Menner, Samuel Blaser (Libero).

Lausanne – Amriswil 1:3 (14:25, 25:27, 25:20, 19:25)

Dorigny, Lausanne – 400 Zuschauer – 1. Schiedsrichter: Mihaela Milos/ 2. Schiedsrichter: Alfio Sanapo.

Mannschaftsaufstellung Lausanne: Lars Ulrich, Mathias Montavon, Adrien Prével, Daniel Ramirez, Antti Ronkainen, Damian Hudzik, Tristan Cardillo (Libero).

Mannschaftsaufstellung Amriswil: Björn Höhne, Mischa von Burg, Milija Mrdak, Quentin Zeller, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Ramon Diem (Libero).