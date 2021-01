Volleyball Titelanwärter Amriswil greift mit gutem Gefühl ins Geschehen ein Nach einer unüblich langen Pause gastiert der NLA-Klub aus dem Thurgau am Mittwoch um 20 Uhr beim Tabellensechsten Jona. Die St. Galler sind nicht zu unterschätzen, wie unter anderem das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison gezeigt hat. Bernhard Windler 19.01.2021, 18.01 Uhr

Der Lette Edvarts Buivids (am Ball) verletzte sich im Training und fällt für unbestimmte Zeit aus. Mario Gaccioli

Nach genau einem Monat Unterbruch startet Volley Amriswil am Mittwoch in die Schlussphase der Qualifikation. Drei Spiele gegen Jona, Chênois und Luzern stehen noch auf dem Programm, ehe Mitte Februar das Playoff beginnt. Grund für den langen Unterbruch war die vorgesehene EM-Qualifikationsphase des Nationalteams. Die aber wurde dann wegen der Coronapandemie auf die Zeit nach dem Playoff, also in den Mai, verschoben.

Jona absolvierte kaum Spiele zu Winterbeginn

Erster Gegner für den NLA-Leader Amriswil ist der TSV Jona. Dabei handelt es sich um ein Nachholspiel – eines der vielen für die St.Galler. Jona war von der Pandemie besonders betroffen. Zum einen mussten Spiele aufgrund einer längeren Quarantäne verschoben werden. Als das Team dann wieder spielbereit war, traten mehrere Gegner aus dem gleichen Grund nicht an. So trug Jona zwischen dem 17. Oktober und dem 12. Dezember nur ein Spiel aus. Sein bisheriger Saisonverlauf lässt sich in drei Phasen einteilen. Die ersten vier Spiele gingen alle verloren. Dann folgten im Dezember drei Siege gegen Chênois, Schönenwerd und Traktor Basel. Im neuen Jahr musste das Team von Coach Dalibor Polak zweimal an den Genfersee reisen und bezog gegen Chênois und Lausanne deutliche Niederlagen.

34:32 im ersten Aufeinandertreffen

Am 10. Oktober gastierten die Joner im Amriswiler Tellenfeld und lieferten den favorisierten Thurgauern einen Kampf auf Augenhöhe. Beim Stand von 1:1 in den Sätzen ging es im dritten Satz hoch zu und her. Erst mit dem 66. Ball sicherte sich Volley Amriswil den Satz (34:32). Der vierte Durchgang war dann eine klare Sache für das Heimteam. Jona ist gegenüber der vergangenen Saison stärker geworden. Nebst einer zuverlässigen Mitte mit dem Ex-Amriswiler Thomas Brändli greifen auf Aussen die Brüder Luca und Nico Beeler an. Diagonalangreifer ist der Montenegriner Bojan Strugar und die Pässe verteilt der Tscheche Filip Habr.

Buivids fällt verletzungsbedingt aus

Amriswil kehrt als souveräner Leader in den Meisterschaftsbetrieb zurück. Gegenüber dem Tabellenzweiten Chênois beträgt der Vorsprung zwar nur zwei Punkte, dies allerdings bei einem Spiel weniger. Nach Verlustpunkten liegen die Oberthurgauer fünf Punkte voraus. Das Trainerteam um Marko Klok, Matevz Kamnik und Mélanie Pauli liess in den vergangenen Wochen sehr hart trainieren. «Den Rhythmus konnten wir dank Testspielen hochhalten», sagt Klok. Begegnungen mit Näfels und Luzern simulierten den Ernstkampf. Beide gingen zu Gunsten von Amriswil aus. Mit einer Ausnahme steht dem Titelanwärter heute das gesamte Kader zur Verfügung: Edvarts Buivids verletzte sich im Training und fällt für unbestimmte Zeit aus.