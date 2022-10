Volleyball Reife Leistung nach Fehlstart: Volley Amriswil gewinnt Derby gegen Näfels 3:1 Am vergangenen Mittwoch hatte das Team von Trainer Vincent Pichette in der Champions-League-Qualifikation gegen Zagreb eine starke Leistung abgeliefert und das Publikum entzückt. In der NLA gegen Näfels brauchte es am Wochenende erneut ein effektives Auftreten der Thurgauer, um gegen ein Glarner Team bestehen zu können, das gegenüber der vergangenen Saison nicht wiederzuerkennen war. Bernhard Windler 09.10.2022, 18.16 Uhr

Amriswils Trainer Vincent Pichette (Mitte) schwört seine Spieler auf das Derby gegen Näfels ein. Bild: PD/Volley Amriswil

Blazej Podlesny, Näfels’ neu verpflichteter polnischer Passeur, begann das Spiel im Amriswiler Tellenfeld so, wie es sich kein Gegner wünscht: Zwei Hammeraufschläge und zweimaliges Hinterherschauen der Amriswiler Annahme. Bis zum 7:7 blieb das Spiel ausgeglichen, ehe es den Thurgauern nicht mehr gelang, die Lücke zum Gegner zu schliessen – 22:25. Volley Amriswils Fehlstart war Tatsache.

Im zweiten Satz zeichnete sich wieder nach dem 7:7 die Vorentscheidung ab. Bei Aufschlag von Abouelsud Eid, genannt Abo, gingen die Amriswiler 10:7 in Führung. Und nach zwei Service-Serien von Facundo Imhoff und Dima Filippov führte das Heimteam mit sechs Punkten. Wohl vermochten die hartnäckigen Glarner in der Schlussphase nochmals heranzukommen, aber der Satz ging mit 25:19 an Volley Amriswil.

Grosse Angriffsshow von Filippov und Abo

Im dritten Durchgang brachen die Glarner ein. 23-mal schritt ein Näfelser Spieler an den Aufschlag, neunmal resultierte ein Fehler. Das verhalf den Amriswilern zum 25:22-Satzgewinn, obwohl ihr Spiel in diesem Satz nicht immer überzeugend war.

Die Krönung der Amriswiler Leistung erfolgte im vierten Satz. Während Diagonalangreifer Jhon Wendt abbaute und schliesslich durch den 18-jährigen Lars Migge ersetzt wurde, orchestrierte Passeur Filippov eine grosse Show von Angreifer Abo. Eine «Pipe», ein risikoreicher, aber spektakulärer Mitteangriff aus dem Rückraum, sieht man pro Spiel und Team normalerweise etwa dreimal. Beim Stand von 11:11 holten Filippov und Abo drei Punkte in Folge mit «Pipes», und weitere drei sollten bis zum Satzende (25:21) und Spielende (3:1) folgen.

Volley Amriswil hat entscheidende Spiele vor sich

Das Monsterpensum mit elf Spielen innert vier Wochen geht für Volley Amriswil weiter. Am Donnerstag gastieren die Thurgauer in Zagreb, ehe am Samstag Schönenwerd im Tellenfeld aufkreuzt. Am Sonntag steigt in Gümligen der Supercup gegen Chênois und in der Mitte der darauffolgenden Woche das Europacup-Auswärtsspiel wohl gegen Galati (ROM) oder aber Pazardzhik (BUL) beziehungsweise gegen Herrsching (GER), wenn Amriswils Champions-League-Abenteuer gegen Zagreb enden sollte.

Amriswil – Näfels 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:21)

Tellenfeld – 513 Zuschauer – SR Auricht/Stalder.

Amriswil: Imhoff, Filippov, Höhne, Von Burg, Wendt, Abouelsoud Eid, Diem (Libero).

Näfels: Podlesny, Goldrin, Nikolov, Ropponen, Beeler, Mejia, Küng (Libero).



NLA Männer: Amriswil – Näfels 3:1. Schönenwerd – Chênois 3:0. Lausanne – Luzern 2:3. – Tabelle: 1. Amriswil 3/7. 2. Luzern 3/6. 3. Schönenwerd 3/4. 4. Näfels 3/4. 5. Lausanne 2/3. 6. Chênois 2/2. 7. Jona 2/1.