Volleyball Pyros, Stinkefinger und ein Faustschlag ins Gesicht: Volley Amriswils Thomas Zass hat einiges erlebt, wenn er nach dem Playoff-Final abtritt Mit dem Start des NLA-Finals am Samstag um 14.30 Uhr in Amriswil beginnt auch der letzte Tanz eines Tirolers. Amriswils Topskorer Thomas Zass beendet nach der Best-of-5-Serie seine Karriere. 13 Jahre spielte der Österreicher auf höchstem Niveau Volleyball. Jetzt wartet in Kanada ein neues Leben auf den 31-Jährigen. Matthias Hafen 03.04.2021, 05.10 Uhr

Thomas Zass prägte drei Jahre lang das Antlitz von Volley Amriswil. Mario Gaccioli (17. März 2021)

Nirgendwo hat es Thomas Zass länger ausgehalten als bei Volley Amriswil. Der 31-jährige Österreicher prägte das Spiel des Thurgauer NLA-Klubs in den vergangenen drei Jahren massgeblich – und damit auch das Schweizer Volleyball. In seiner ersten Saison wurde der Diagonalangreifer zum wertvollsten Spieler im Schweizer Cup erkoren, 2019/20 zum wertvollsten Spieler der NLA. Jetzt greift Thomas Zass zum letzten Mal an. Der diesjährige Playoff-Final gegen Chênois ab Samstag besiegelt das Ende seiner 13-jährigen Karriere. Nach der Best-of-5-Serie gegen die Genfer zieht Zass mit seiner Ehefrau Brianna Beamish nach Kanada, um ein neues Leben anzufangen.

Er nutzte seinen Beruf, um die Welt zu erkunden

Es ist ein Leben, auf das sich der 31-jährige Volleyballprofi wie ein kleines Kind freut. «Das Land erkunden, campen gehen, wandern gehen, andere Sportarten ausprobieren wie Golf und Tennis – das kam zuletzt alles ein bisschen zu kurz», sagt Thomas Zass.

«Ich bin wahrscheinlich der einzige Tiroler, der in den vergangenen fünf Jahren nie skigefahren ist.»

Vieles wird Zass mit nach Übersee nehmen, wenn im Mai die Container verladen werden – nicht aber das Volleyball. «Ich kann mir nicht vorstellen, Volleyball nur aus Spass zu spielen», sagt er. Das Karriereende soll ein sauberer Schnitt sein. Für den Österreicher bedeutete der Beruf immer mehr als die blosse Leistungserbringung. «Für mich war das Volleyball alleine immer zu wenig», sagt er. «Dort, wo ich spielte, wollte ich auch etwas von der Welt sehen und so verschiedene Kulturen kennen lernen.» Er tat das zuvor in Frankreich, Deutschland, Griechenland, Spanien und der Türkei. Seine Neugierde nach Neuem ist der Grund, weshalb Zass die meisten Klubs nach einem Jahr wieder verliess.

Ein Angreifer mit Durchschlagskraft: So kennt man Thomas Zass in der Schweizer Liga. Mario Gaccioli (6. März 2021)

Erst in Amriswil ist er sesshaft geworden. «Weil ich mich hier stets wohlgefühlt habe. Und weil hier alles besser war als erwartet.» Wenn Zass über Volley Amriswil spricht, dann spricht er von einem Vorzeigeverein. Er sagt:

«Das alte Tellenfeld war vielleicht nicht die beste Halle, in der ich gespielt habe. Aber das ganze Drumherum stimmte und bestätigte den guten Ruf, den Volley Amriswil europaweit hat.»

Fuhr er in seinem ersten Jahr in der Schweiz nach Samstagsspielen jeweils noch dreieinhalb Stunden in seine Tiroler Heimat zurück, bleibt er heute auch übers Wochenende gerne im Thurgau.

Nach einer Niederlage verweigerte ein Restaurant das Abendessen

Mit zunehmendem Alter und dem Karriereende vor Augen entstehen eben neue Bedürfnisse. Nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Gemütlichkeit. Die wilden Jahre bereut Thomas Zass trotzdem nicht. Als «ganz verrückt» beschreibt der Tiroler die Saison 2013/14 bei Foinikas Syros in der höchsten Liga Griechenlands. Der Verein befindet sich auf einer kleinen Insel mit rund 25'000 Einwohnern inmitten der Kykladen. Der Fussball spielt hier keine Rolle, umso mehr das Volleyball. Das bekam auch Zass zu spüren. «Einmal, ich glaube, es war nach einer 0:3-Niederlage gegen Olympiakos, wollte ich nach dem Spiel in einem Restaurant essen gehen. Und obwohl das Lokal praktisch leer war, bekam ich keinen Tisch mit der Begründung, dass alles reserviert sei», erzählt der Österreicher. Nach einer anderen Niederlage sei ein Rollerfahrer an ihm vorbeigezogen, habe angehalten, ihm den Mittelfinger zugestreckt und sei wieder abgefahren. «Dort kannten dich alle, als wärst du ein berühmter Fussballprofi. Das erlebst du als Volleyballer nicht oft.» Dafür hätten ihn die Fans nach Siegen auch gefeiert wie einen Helden.

Im griechischen Ligacup erlebte Zass einmal, dass der betagte Teammanager von Syros den Schiedsrichter mit einem Faustschlag niederstreckte. Der Österreicher sagt:

«Es war ziemlich normal, dass die Polizei bei unseren Spielen eingreifen musste.»

Auch bengalische Fackeln in der Halle seien nichts Aussergewöhnliches gewesen. «Dann haben sie einfach zwei Fenster geöffnet und einer hat den Rauch mit einem Tuch hinausgewedelt. Passt schon.»

Jeder kann zu Zass in die Ferien

Thomas Zass liebt den Volleyballsport. «Aber es sind solche Erlebnisse, die die Karriere für mich interessant gemacht haben», sagt er. «Diese Geschichten erzählst du irgendwann deinen Kindern. Sie prägen dein Leben.» Auch Amriswil wird dem 31-Jährigen in bester Erinnerung bleiben. «Wir hatten in jedem meiner drei Jahre unsere Erfolge.» Vor allem aber genoss er die ruhige, familiäre Atmosphäre, die seine neuen Bedürfnisse abdeckte. «In Frankreich gehen für ein Ligaspiel mit der Reiserei schon mal drei Tage drauf. In der Schweiz ist ein Spiel nach spätestens zehn Stunden wieder vorbei.» So konnte er mit einem Fernstudium in Business & Management sein Leben nach der Karriere aufgleisen. Dazu stellte er einen Zubau beim Elternhaus in Tirol fertig, den das junge Ehepaar seit zwei Jahren als «Ferienhaus Zass» vermietet.

Auf Thomas Zass wartet in Kanada ein Leben ohne Volleyball. Mario Gaccioli (17. März 2021)

Ein Leben in Kanada ohne Blockhüttenromantik

Ihren Lebensmittelpunkt verlegen Thomas Zass und Brianna Beamish im Mai nach Westkanada. Ganz ohne Blockhüttenromantik. In Surrey, in der Agglomeration von Vancouver, haben die beiden ein Vorstadthaus gekauft. Beamish, die vor zwei Jahren noch für Düdingen in der NLA Volleyball gespielt hat, lässt sich an der Universität von British Columbia zur Volksschullehrerin ausbilden. Zass sucht einen Job im Bereich (Sport-)Marketing. Er sagt:

«Ich erwarte nicht, dass der Umstieg einfach wird.»

Doch mache er sich auch keine Sorgen. «Mein ganzes Leben war bisher ein Abenteuer.» Nicht zuletzt seine Coronaerkrankung hat Zass aufgezeigt, dass die Gesundheit das höchste Gut ist. «Mich traf es hart, ich konnte zwei Monate lang weder etwas riechen noch schmecken. Mein Lungenvolumen gab das Bild eines Asthmapatienten ab.» Heute gehe es ihm wieder besser. «Aber es ist noch immer nicht wie zuvor.» Der Zeitpunkt zum Aufhören war indes schon lange vor der Erkrankung bestimmt gewesen. «Ich habe eine schöne Karriere gehabt», sagt Zass. «Ich bereue nichts.»

Playoff-Final (best of 5). 1. Runde: Samstag, 3. April, 14.30 Uhr: Amriswil (1.) – Chênois (2.). – Die weiteren Spieldaten: Donnerstag, 8. April, 18.30 Uhr, in Thônex. – Samstag, 10. April, 20.00 Uhr, in Amriswil. – Ev. Mittwoch, 14. April, 20.00 Uhr, in Thônex. – Ev. Freitag, 16. April, 20.00 Uhr, in Amriswil. – Alle Spiele werden vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlt oder gestreamt.