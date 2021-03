Volleyball Problem erkannt, Problem gelöst: Mit Volley Amriswils Sieg in Lausanne ist die Wachablösung in der NLA in vollem Gang Volley Amriswil gewinnt beim 3:1 am Samstag in Lausanne mehr als nur ein weiteres Playoff-Halbfinalspiel. Der Qualifikationssieger stellt in der Westschweiz unter Beweis, dass er die Voraussetzungen für den nächsten Schweizer-Meister-Titel mitbringt. Matthias Hafen aus Lausanne 15.03.2021, 10.14 Uhr

Grosse Erleichterung: Julian Weisigk (ganz rechts) und seine Teamkollegen setzen sich auch in Lausanne durch. Bild: Matthias Hafen

Die Rivalität zwischen Volley Amriswil und Lausanne UC ist auf ihrem Höhepunkt. Abseits des Feldes mit Sticheleien wie in Lausannes klubeigenem Matchbericht, wo sich die Romands nach dem 1:3 beim Halbfinalauftakt im Tellenfeld über Amriswils Definition der Geisterspiele lustig machten. Beschrieben, dass es im Tellenfeld so viele Zuschauer in der Halle gehabt habe, dass jeder Amriswiler Spieler mindestens einen Chauffeur, einen Mechaniker und einen weiteren persönlichen Helfer fernab der Vernunft haben müsse.

Vor allem aber ist die Rivalität zwischen den zwei Volleyball-Grössen der NLA auf dem Feld spürbar, was sich auch am Samstag in jeder einzelnen Minute zeigte. Im Playoff-Halbfinal stehen sich die zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber.

Einwechselspieler Weisigk trumpft gross auf

Und Amriswil hat mit Lausanne noch eine Rechnung offen. 2019 schnappten die Westschweizer dem Qualifikationssieger aus dem Thurgau den Titel weg, gewannen die Best-of-5-Finalserie glatt 3:0. Weil es seither coronabedingt keinen Playoff-Final mehr gab, ist Lausanne noch immer der aktuelle Meister. Die Wachablösung ist jedoch in vollem Gang. Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis aus Amriswils 3:1-Sieg auf dem Universitätscampus von Dorigny.

Der grösste Trumpf der Thurgauer ist nebst Weltklasse-Passeur Dima Filippov die Tiefe ihres Kaders. Am Samstag in Lausanne zog Topskorer Thomas Zass einen rabenschwarzen Abend ein und wurde gegen Ende des Startsatzes ausgewechselt. Auf der Diagonalposition kam ab dann der erst 21-jährige Julian Weisigk zum Zug. Und der deutsch-schweizerische Doppelbürger nutzte die Plattform, spielte gross auf. So, dass Amriswil getrost mehr als drei Sätze lang ohne Topskorer agieren konnte. «Ich war froh, ist mir ein Riesenspiel gelungen», sagte Weisigk nach dem Auswärtssieg. Und er fügt an:

«Wenn wir hier verloren hätten, wäre es in dieser Serie nochmals richtig schwierig geworden.»

Tatsächlich steht Volley Amriswil dank der 2:0-Führung in der Best-of-5-Serie mit einem Bein bereits im Final. Die Thurgauer brauchen für den nächsten Schritt noch einen weiteren Sieg. Bei einer Niederlage am Samstag hätte das Duell zwischen dem Qualisieger vom Bodensee und dem Tabellenvierten vom Genfersee hingegen wieder bei null begonnen. Und die Amriswiler hätten sicher noch ein zweites Mal nach Lausanne reisen müssen. Etwas, das sie unbedingt verhindern wollen. Weisigk: «In Lausanne zu spielen, ist immer der Horror.» Nicht zuletzt wegen der nicht enden wollenden Anfahrt.

Ex-Lausanner Höhne: «Wir haben den Gegner die Fehler machen lassen»

Doch Volley Amriswil scheint rechtzeitig auf das Playoff hin Stabilität gefunden zu haben, lässt sich auch durch einen verkorksten Startsatz nicht aus dem Konzept bringen. Am Samstag in Lausanne erkannten die Gäste ihre Probleme und lösten sie dann schnell. Eine wichtige Erkenntnis für das Coaching-Team um Cheftrainer Marko Klok. Der 3:1-Sieg war ein Team­effort, zu dem alle ihren Beitrag leisteten. Selbst die nicht eingesetzten Auswechselspieler, die ihre Teamkollegen lautstark anfeuerten. «Wir sind trotz Rückstand ruhig geblieben und haben dann den Gegner die Fehler machen lassen», sagte Björn Höhne. Der Ex-Lausanner warnt jedoch vor verfrühten Finalgedanken: «Gegen Lausanne ist es nie vorbei, bis eine Serie wirklich entschieden ist.» Das nächste Mal treffen sich die beiden Rivalen am Mittwoch um 19 Uhr im Amriswiler Tellenfeld.

Lausanne – Amriswil 1:3 (25:18, 20:25, 21:25, 22:25)

SOS II Dorigny – Keine Zuschauer – SR Weinberger/Kälin.

Startformation Lausanne: Leeson, Pfund, Prével, Musabegovic, Wojcik, Rossatti, Ineichen (Libero).

Startformation Amriswil: Zeller, Stevanovic, Zass, Höhne, Escher, Filippov, Diem (Libero).



Amriswil führt in der Best-of-5-Halbfinalserie mit 2:0 Siegen