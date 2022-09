Volleyball Nächster Halt Zagreb: Volley Amriswil kommt der Champions League einen Schritt näher Volley Amriswil gewinnt auch das Rückspiel gegen Mladost Brčko deutlich mit 3:0 und erreicht die zweite Qualifikationsrunde zur Champions League. Dort wartet schon am nächsten Freitag Mladost Zagreb aus Kroatien. Bernhard Windler 28.09.2022, 23.20 Uhr

Für die NLA-Spieler von Volley Amriswil (vorne) geht die Reise in der Champions League eine Qualifikationsrunde weiter. Mario Gaccioli

Wie schon im Hinspiel konnte das blutjunge Team von Brčko den Amriswils Volleyballprofis nicht das Wasser reichen. Das Team von Coach Vincent Pichette brauchte gerade mal 61 Minuten, um sich für die zweite Qualifikationsrunde gegen Mladost Zagreb zu qualifizieren.

Das Rückspiel vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauern im heimischen Tellenfeld war eine Blaupause des Hinspiels. Auf der einen Seite eine konzentrierte Profitruppe aus dem Thurgau, die das Spiel schnellstmöglich beenden wollte, auf der anderen Seite eine Juniorentruppe, die sich so gut wie möglich zu verkaufen versuchte. Volley Amriswil vermochte das Publikum gut zu unterhalten. Nur Spannung kam bei der ungleichen Ausgangslage nie auf.

Nur von einem Spieler geht Gefahr aus

Im ersten Satz kamen die Gäste aus Bosnien-Herzegowina zu zwölf Punkten. Vier davon resultierten aus Amriswiler Aufschlagfehlern, fünf Punkte holte der einzige Nicht-Junior, der 26-jährige Stefan Lopatic. Dieser, seines Zeichens Diagonalangreifer, war wie schon im Hinspiel der einzige Spieler, von dem echte Gefahr ausging und der sich gegen den Amriswiler Block mehrmals durchsetzte. Die Amriswiler Punkte holten sich alle Spieler, denn wer auch immer von Passeur Filippov eingesetzt wurde, hatte mehr oder weniger freie Angriffsbahn. Das heisst: Der Block war die grösste Schwäche Brčkos.

Im zweiten Satz wurde die Amriswiler Überlegenheit noch krasser. Bis zum 25:9 dauerte es nicht lange. Mitteangreifer Mischa von Burg war die überragende Figur in dieser Phase. Er punktete alleine zehn Mal. Als Björn Höhne im dritten Satz beim Stand von 16:12 zum Aufschlag schritt, war’s um die Gäste geschehen. Drei Minuten später stand es 24:12. Dass das Spiel mit einem Aufschlagfehler von Stefan Lukic endete, war eigentlich schade, aber auch symptomatisch.

Am kommenden Mittwoch gastiert Zagreb in Amriswil

Nach der NLA-Doppelrunde zum Meisterschaftsauftakt am kommenden Wochenende steht für Volley Amriswil am nächsten Mittwoch bereits das Heimspiel der zweiten Qualifikationsrunde gegen Mladost Zagreb an. Vor allem die Champions-League-Qualifikationspartie gegen die Kroaten dürfte endgültig Auskunft über die wahre Stärke des Amriswiler Teams geben.

Amriswil – Mladost Brčko 3:0 (25:12, 25:9, 25:13)

Tellenfeld – 500 Zuschauer – SR Bensimon (ISR)/Rodriguez Machin (ESP).

Amriswil: Abo Elsayed, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Björn Höhne, Mischa von Burg, Jhon Wendt, Ramon Diem (Libero).

Mladost Brčko: Stevan Mitrovic, Aldino Aghbar, Boris Marjanovic, Stefan Lopatic, Milenko Cosic, Haris Lisic, Goran Krtinic (Libero).