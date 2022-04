Volleyball Nach 3:1-Auswärtssieg gegen Chênois: Volley Amriswil kann am Sonntag Meister werden Qualifikationssieger Amriswil gewinnt auch das zweite Spiel der Best-of-five-Finalserie gegen den NLA-Zweiten Chênois. Nach dem 3:1-Erfolg in Genf fehlt den Ostschweizern noch ein Sieg zum ersten Meistertitel seit 2017. Bernhard Windler aus Thônex 08.04.2022, 00.15 Uhr

Der Jubel bei den Amriswilern war gross nach dem Auswärtssieg am Donnerstagabend. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Das Spiel im Genfer Vorort Thônex war viel enger als die erste Partie vom vergangenen Samstag. Doch mit etwas Glück holten sich die Amriswiler den am stärksten umkämpften vierten Satz letztendlich doch. Dies nachdem sie die Sätze eins und drei klar dominiert hatten und Durchgang zwei nur ganz knapp hatten abgeben müssen.

Von Beginn des ersten Satzes an setzte sich die Serramalera-Equipe leicht ab. Als dann nach dem 10:8 bei Aufschlag von Luis Sosa eine 14:8-Führung resultierte, war eine Vorentscheidung in diesem Satz gefallen. Die Genfer kamen nie mehr näher als auf vier Punkte heran, und so ging der Durchgang klar an Amriswil.

Im zweiten Satz wogte die Partie hin und her. Zuerst ging Chênois mit 9:4 in Front. Plötzlich führten die Amriswiler 21:19, doch drei aufeinanderfolgende Blocks gegen Mrdak und zweimal Sosa kehrten den Satz und ermöglichten den Genfern den 25:23-Satzgewinn.

Auch auswärts überzeugt: Amriswils Björn Höhne schmettert einen Angriff am Block von Chênois vorbei. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Starker dritter, hektischer vierter Satz

Vom dritten Satz kann man nur schwärmen. Milija Mrdak und seine Kollegen spielten den Gegner buchstäblich schwindlig. Den Amriswilern gelang schlicht alles, und für die Genfer war das 13:25 eine wahre Erlösung. Als Amriswil im vierten Satz 14:9 führte, schien der Sieg nahe zu sein, und auch bei 22:19 sah noch nichts nach einem Ende auf Messers Schneide aus.

Die Partie wurde hektischer, die Genfer haderten immer wieder mit Schiedsrichterentscheidungen. Es war dann Björn Höhne vorbehalten, den letzten Punkt im Feld der Genfer unterzubringen. Bei den Amriswilern war – wie immer in den letzten Spielen – auf Captain Milija Mrdak Verlass. Björn Höhne zeigte sich klar verbessert, während Luis Sosa nicht ganz so glänzte wie sonst. Auf ihn und auf die beiden Mitteangreifer Mischa von Burg und Facundo Imhoff hatte die Genfer Defensive ein speziell waches Auge geworfen.

Die 2:0-Führung bringt es mit sich, dass Volley Amriswil am kommenden Sonntag um 16.00 Uhr in der heimischen Tellenfeld-Halle alles klar machen kann. Es wäre der erste Meistertitel seit 2016/17.