Volleyball Mehr französisches Flair, weniger Tango: Volley Amriswil hat seinen neuen Trainer Der Schweizer Meister und Cupsieger Amriswil verpflichtet den Kanadier Vincent Pichette als neuen Trainer. Der 49-Jährige aus Gatineau, Québec, ist in Volleyballkreisen eine grosse Nummer. Matthias Hafen 11.05.2022, 04.40 Uhr

Vincent Pichette gilt als akribischer Arbeiter und ist in Volleyballkreisen bestens vernetzt. Gut möglich, dass er auch einen starken Diagonalangreifer nach Amriswil locken wird. PD/Volley Amriswil

Sein Name klingt wie ein guter Wein. Ein edler Tropfen, der dem Connaisseur ein Begriff ist. Auf die Volleyballwelt umgemünzt ist Vincent Pichette eine solche Trouvaille für Amriswil. Der Thurgauer NLA-Klub, aktuell Schweizer Meister und Cupsieger, verpflichtete den 49-jährigen Frankokanadier als Trainer für die Saison 2022/23. Pichette tritt die Nachfolge von Juan Manuel Serramalera an, der nach einem sehr erfolgreichen Jahr aus persönlichen Gründen in seine argentinische Heimat zurückgekehrt ist.