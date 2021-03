Volleyball «Ich hatte keine Lust, mich in jeder Halbzeitpause vom Trainer anschreien zu lassen»: Wie Amriswils Björn Höhne zu einer Attraktion im Schweizer Volleyball geworden ist Die letzten zwei Jahre machte Björn Höhne als Angreifer von Lausanne Volley Amriswil das Leben schwer. Auf diese Saison hin hat der 29-jährige Deutsche die Seiten gewechselt – und gastiert am Samstag als Qualisieger im Playoff-Halbfinal bei seinem Ex-Klub. Der ehemalige Nationalspieler hat sowohl das Talent wie auch das Charisma, um grosse Spiele zu entscheiden. Matthias Hafen 13.03.2021, 04.25 Uhr

Björn Höhne strebt nun mit Amriswil den Titel an, nachdem er 2019 mit Lausanne Meister geworden ist. Mario Gaccioli (Amriswil, 6. Oktober 2020)

Es klingt wie der Anfang eines Stammtischwitzes: Ein Deutscher wächst in einer Fussballfamilie auf und entscheidet sich für Volleyball. Doch das ist Björn Höhnes Geschichte. Ein Sportlerleben, auf das der Berliner schon mit 29 stolz sein kann. Seit drei Jahren ist der Aussenangreifer eine Attraktion in der Schweizer NLA. Zuerst zwei Jahre bei Lausanne, seit dieser Saison bei Amriswil. Höhne prägt das Spiel der Thurgauer, ist ein Gradmesser. Läuft’s dem Deutschen, läuft’s dem Team. In der Champions-League-Qualifikation bewies er auch internationale Klasse, trug massgeblich zum sensationellen Vorstoss von Volley Amriswil in die zweite Runde bei. Nicht zufällig hatte der Profi zuvor schon in der deutschen Bundesliga, in Belgien, der Türkei, Frankreich und Rumänien gespielt.

Höhne ist ein Geniesser, eine Frohnatur. Er hält sich gerne draussen auf, sammelt Pilze und angelt fürs Leben gern. Zu Hause kredenzt er seinen Freunden gerne ein gutes Glas Wein und ein feines Essen. «Aus Freude an der Sache» könnte der Titel seiner Biografie lauten. Schwermütig wird der Vorzeigeprofi höchstens, wenn er erzählt, weshalb er den Aufstieg in den Volleyball-Olymp nicht geschafft hat. Damals, in seinem zweiten Jahr in der deutschen Nationalmannschaft, erlitt er eine Daumenverletzung. Dann ging’s plötzlich schnell.

In den Wochen, in denen er nicht mehr beim Team war, verlor er den Anschluss. Zu gross war die Konkurrenz. «Die deutsche Nationalmannschaft, das ist knüppelhart», sagt Höhne. Gleichwohl, die Goldmedaille an den Europaspielen 2015 in Baku nimmt ihm keiner mehr. Und auf seinen damaligen Trainer Vital Heynen – der Belgier ist eine Volleyball-Koryphäe und coacht mittlerweile das italienische Weltklasseteam Perugia – hält er heute noch grosse Stücke. Höhne sagt:

Dass ein Spieler seines Renommees in der Schweizer Liga landet, ist aussergewöhnlich. Es hat auch damit zu tun, dass Höhne erkannt hat, wo sein Platz ist. Dort, wo er ein Spiel prägen kann. Ganz nach dem Motto: Lieber ein Spitzenspieler in einer kleineren Liga sein als ein Bankdrücker bei den Grossen des Weltvolleyballs. Denn Höhne sagt: «Auch die Bezahlung richtet sich danach aus.»

Gleich zu dritt blocken die Weissrussen von Schachtjor Soligorsk Amriswils Aussenangreifer Björn Höhne (6) in der Champions-League-Qualifikation. Mario Gaccioli (Amriswil, 6. Oktober 2020)

Der Wechsel von Lausanne nach Amriswil im vergangenen Sommer war für den Vater eines zweijährigen Sohnes ein Herzenswunsch. Nicht zuletzt seiner Familie zu Liebe. Die Sprache, die Nähe zu Deutschland: Das sind Vorteile, die Höhne an seinem neuen Ort schätzt. «Und dass man das Abendbrot nach einem Spiel nicht mehr selber bezahlen muss.» Die Amriswiler haben mit dem Transfer zwei Fliegen auf einen Streich erwischt. Sie verpflichteten einen Aussenangreifer mit Format und entrissen Konkurrenten Lausanne eine Waffe, mit der die Romands den Thurgauern in den vergangenen Jahren das Leben schwer gemacht und 2019 im Playoff-Final den Meistertitel weggeschnappt haben.

Björn Höhne bereut den Wechsel keine Sekunde. Der Berliner fühlt sich in der Thurgauer Provinz so wohl, dass er gerne bleiben würde. Die Vertragsverhandlungen – mit allen Spielern – wurden aber ausgesetzt, bis Volley Amriswil einen neuen Trainer gefunden hat. Dass die Thurgauer im Playoff-Halbfinal ausgerechnet wieder auf Lausanne treffen, macht dem Deutschen, der sich selber als «passionierte Kampfsau» betitelt, kaum zu schaffen. «Ich bin es gewohnt, gegen Freunde zu spielen.»

Volley Amriswil führt im Playoff-Halbfinal 1:0 (mat) Am Samstag um 17.30 Uhr kommt es in Lausanne zur zweiten Halbfinal-Begegnung zwischen dem immer noch amtierenden Meister LUC und Volley Amriswil. Der Qualifikationssieger aus dem Oberthurgau hat Spiel eins am vergangenen Wochenende im Tellenfeld 3:1 (25:14, 23:25, 25:20, 25:23) gewonnen und führt in der Best-of-5-Serie 1:0. Im heimischen Centre Sportif SOS II auf dem Universitätsgelände in Dorigny will der Qualifikationsvierte Lausanne die Serie nun ausgleichen. Der andere Halbfinal zwischen Chênois (2.) und Schönenwerd (3.) wird coronabedingt verkürzt mit einem Hin- und Rückspiel ausgetragen (20. März/24. März).

Der Volleyballprofi wäre beinahe Basketballer, Handballer oder Tischtennisspieler geworden. «Meine Eltern haben mich nie zu etwas gedrängt. Ich durfte alles ausprobieren», sagt Höhne mit grosser Dankbarkeit. Nur Fussball war nicht sein Ding. «Ich hatte keine Lust, mich in jeder Halbzeitpause vom Trainer anschreien zu lassen.» Im Volleyball war Höhnes Talent am ausgeprägtesten. Am Familientisch aber, da herrscht weiterhin das Thema Fussball vor. Kein Wunder bei einem Vater, der einst in der zweithöchsten Liga der DDR gekickt hat und einem Onkel, der heute Stadionmanager beim Bundesligaklub Union Berlin ist.