Volleyball Die Familie geht vor: Volley Amriswil verliert seinen Erfolgstrainer Serramalera Am vergangenen Wochenende führte Juan Manuel Serramalera Volley Amriswil zum Cuptitel. Was damals nur wenige wussten: Der 50-jährige Argentinier wird den NLA-Klub aus dem Thurgau Ende Saison verlassen. Matthias Hafen 29.03.2022, 18.30 Uhr

Juan Manuel Serramalera verlässt Volley Amriswil, weil ihn die Familie braucht. Bild: Mario Gaccioli (Amriswil, 17. September 2021)

Die Zusammenarbeit zwischen dem Playoff-Finalisten Amriswil und Trainer Juan Manuel Serramalera endet nach nur einem Jahr wieder. Der 50-jährige Argentinier teilte den Klubverantwortlichen schweren Herzens mit, dass er Ende Saison ein Sabbatical einlegen wird, um bei seiner Familie in Argentinien zu sein. Für Volley Amriswil beginnt damit die Suche nach einem neuen Trainer für die Spielzeit 2022/23.

«Ich fühle mich in Amriswil sehr geschätzt», sagt Serramalera, der die Oberthurgauer vergangenes Wochenende zum Cuptitel geführt hat. «Ich habe selten in so einem seriösen Verein, mit einer so tollen Infrastruktur gearbeitet.» Doch Tausende Kilometer getrennt von seiner Familie plagt ihn das Heimweh. Der Argentinier sagt:

«Ich fühle, dass ich daheim gebraucht werde und muss jetzt egoistisch sein und an meine Frau und die beiden Kinder denken.»

Für Volley Amriswil ist der Entscheid nachvollziehbar und dennoch ein harter Schlag. «Wir bedauern Juans Abgang sehr, da wir längerfristig mit ihm zusammenarbeiten wollten», sagt Sportchef René Zweifel. Für die Mannschaft war nach der Hiobsbotschaft klar: «Jetzt schenken wir dem Trainer zum Abschied den Meistertitel.» Amriswil bestreitet ab Samstag den Playoff-Final gegen Chênois.