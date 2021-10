Volleyball 5 Spiele, 15 Punkte: Volley Amriswil bleibt auch im Spitzenkampf in Schönenwerd makellos Der effiziente NLA-Leader aus dem Thurgau gewinnt das Duell an der Tabellenspitze gegen Verfolger Volley Schönenwerd mit 3:1. Grösste Effizienz und tadellose Blockarbeit waren für den Auswärtserfolg entscheidend. Bernhard Windler aus Schönenwerd 31.10.2021, 21.31 Uhr

Karim Zerika (links) smasht den Ball an Schönenwerds Block vorbei. Bild: Patrick Lüthy

In einem anfänglich hochstehenden, dann ziemlich einseitigen Spiel wahrte Volley Amriswil auch auswärts gegen Verfolger Schönenwerd seine weisse Weste. Die Thurgauer mussten für diese Begegnung weiter auf den verletzten Kubaner Luis Sosa verzichten. Bei den Solothurnern fehlte der Peruaner Daniel Urueña.

Amriswil erwischte den besseren Start. Doch nach dem 8:8 kippte der Satz, und bis zum 17:17 lag immer Schönenwerd in Front. Bis zum 24:24 blieb es spannend, ehe ein Punkt von Nico Beeler und ein Ass von Jalen Penrose den 26:24-Satzgewinn für das Heimteam brachten. Amriswils Coach Juan Manuel Serramalera brachte im zweiten Satz Karim Zerika anstelle von Facundo Imhoff. Die Startphase war von einem beidseitigen Aufschlagfehlerfestival geprägt, bis Amriswil nach dem 6:6 auf 10:7 und 13:9 davonzog. Zu diesem Zeitpunkt gelang es den Gästen immer besser, Schönenwerds amerikanischen Diagonalangreifer Penrose zu blocken. Als es dann 18:11 stand, gab Schönenwerd den Satz verloren und nahm sich vor, im dritten eine Reaktion zu zeigen.

Zeitweise war zwischen Volley Amriswil (blau) und Volley Schönenwerd (schwarz) ein Klassenunterschied festzustellen. Bild: Patrick Lüthy

Amriswiler melden Schönenwerds Penrose ab

Dieses Vorhaben gelang nur zu Beginn. Nach der Amriswiler 3:0-Führung kamen die Platzherren auf 3:3 heran. Dies sollte allerdings der einzige spannende Moment in diesem Satz sein. Vor allem Quentin Zeller und Milija Mrdak punkteten immer wieder, und Penrose wurde unter Kontrolle gehalten. Bei 19:11 für Amriswil musste der Amerikaner gar dem zweiten Dia, Piero Müller, Platz machen. Mit 25:12 war nun ein frappanter Klasseunterschied festzustellen.

Im vierten Satz gerieten die Amriswiler 5:9 in Rückstand. Doch vier Punkte später war das Skore bei Aufschlag Zerika wieder ausgeglichen. Nach dem 10:10 setzten sich die Thurgauer beständig ab. In der Schlussphase versuchte Schönenwerds Coach Johan Verstappen, mit drei Wechseln das Unmögliche noch möglich zu machen. Doch auch in diesem Satz behielten die Gäste aus dem Thurgau mit 25:19 das bessere Ende für sich.

Aus einem starken Amriswiler Kollektiv ragten Björn Höhne heraus, der sich nach schwachem Start stark zu steigern wusste, und Karim Zerika, der bisher in der Meisterschaft kaum Gelegenheit hatte, seine Klasse zu zeigen. Aber wie immer war es Diagonalangreifer Milija Mrdak, der am meisten Punkte erzielte. Mit dem 3:1-Sieg im Spitzenkampf distanziert Amriswil Verfolger Schönenwerd um drei Punkte.

Schönenwerd – Amriswil 1:3 (26:24, 17:25, 12:25, 19:25)

Betoncoupe-Arena – 350 Zuschauer – SR Jungen/Rüegg.

Startformation Schönenwerd: Roy Schmid, Reto Giger, Mirco Gerson, Rodrigo Leitzke, Jalen Penrose, Nico Beeler, Julian Fischer (Libero).

Startformation Amriswil: Mischa von Burg, Milija Mrdak, Quentin Zeller, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Björn Höhne, Ramon Diem (Libero).