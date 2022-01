Volleyball 12. Sieg im 13. Spiel: Volley Amriswil zieht an der NLA-Spitze einsame Kreise Volley Amriswil gewinnt das Nachtragspiel auswärts gegen den TSV Jona mit 3:1. Der Satzverlust im zweiten Durchgang ist nicht mehr als ein Ausrutscher des NLA-Leaders aus dem Oberthurgau gegen den Letzten der Liga. Amriswils Vorsprung auf das zweitplatzierte Chênois beträgt nun acht Punkte. Bernhard Windler 20.01.2022, 22.51 Uhr

Quentin Zeller (rechts) und Facundo Imhoff (hier im Heimspiel gegen Näfels) bekundeten in Jona kaum Probleme. Mario Gaccioli (Amriswil, 15. Januar 2022)

Die Amriswiler legten am Donnerstagabend los wie die Feuerwehr. Es sah fast so aus wie im Cupspiel gegen den 1.-Ligisten Nidau am vergangenen Sonntag. Innert 18 Minuten ging der Satz mir 25:11 an die hochüberlegenen Thurgauer.

Wer geglaubt hatte, dass es so weitergehen würde, sah sich jedoch getäuscht. Obwohl zumindest zu Satzbeginn die gleichen Spieler wie im ersten Durchgang auf dem Platz standen, glich sich das Spiel komplett aus. Volley Amriswil zeigte vor allem in der Annahme ungewohnte Schwächen, und auch im Angriff sahen sich Milija Mrdak und Facundo Imhoff immer wieder geblockt. Bis zum Stand von 13:13 blieb der Satz ausgeglichen. Dann setzte sich Aussenseiter Jona sachte ab und gewannen den Satz schliesslich verdient mit 25:20.

Im vierten Satz kommt plötzlich Hektik auf

Und wieder eine komplette Kehrtwende im dritten Satz: Die Gäste-Equipe von Trainer Juan Manuel Serramalera konnte schalten und walten, wie sie beliebte, was sich im 25:14-Satzresultat äusserte.

Im vierten Satz wogte das Spiel wieder hin und her. Nach dem 16:16 konnten sich diesmal die Amriswiler leicht absetzen. Gegen Spielende kam dann noch eine hektische Note ins Spiel, nachdem dem Joner Passeur ein Zuspiel als «geführt» abgepfiffen worden war. Von diesem Moment an reklamierte das Heimteam bei jedem Amriswiler Zuspiel auf Gerechtigkeit. Zu guter Letzt endete der Satz und das Spiel in Minne mit 25:21 für Volley Amriswil, was den 3:1-Sieg bedeutete.

Volley Amriswil musste auch am Obersee auf den Kubaner Luis Sosa verzichten. Bei Jona fehlten die verletzten Yves Roth und Anton Menner. Jonas Trainer Dalibor Polak liess aber auch seinen Stammpasseur Filip Habr pausieren. Für ihn spielte der 21-jährige Curdin Finschi.

Das nächste Spiel von Volley Amriswil findet am Sonntag, 23. Januar, um 17.00 Uhr in der Luzerner Bahnhofhalle gegen Volley Luzern statt.

Jona – Amriswil 1:3 (11:25, 25:20, 14:25, 21:25)

Grünfeld – 100 Zuschauer – SR Auricht/Kälin.

Jona: Curdin Finschi, Ramon Caviezel, Linus Birchler, Mihai Voleanschii, Silvano Conconi, Simon Maag, Samuel Blaser (Libero).

Amriswil: Björn Höhne, Mischa von Burg, Milija Mrdak, Quentin Zeller, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Ramon Diem (Libero).