Volleyball 3:0 in Lausanne: Volley Amriswil schreitet entschlossen Richtung Playoff-Final Der Qualifikationssieger aus dem Thurgau gewinnt das zweite Playoff-Spiel auswärts gegen Lausanne souverän mit 3:0. Damit führen die Amriswiler in der Best-of-five-Serie 2:0. Die Art ihres Auftritts am Mittwochabend deutet auf ein erfolgreiches Saisonende hin. Matthias Hafen 09.03.2022, 21.51 Uhr

Mischa von Burg (beim Smash) und Volley Amriswil fehlt noch ein Sieg, um in den Playoff-Final vorzustossen. Bild: Mario Gaccioli (5. Februar 2022)

Die Partie vom Mittwochabend war so etwas wie Lausannes Strohhalm. Wenn die viertplatzierten Waadtländer dem Qualifikationssieger Volley Amriswil die Stirn bieten könnten, dann vor heimischem Publikum. Doch das war nur in den ersten beiden Sätzen der Fall. Und selbst die entschieden die souverän auftretenden Thurgauer zu ihren Gunsten.

26:24, 28:26 und 25:15 lauten die Satzergebnisse, die Amriswil in der Best-of-five-Serie gegen Lausanne den 2:0-Vorsprung bescheren. Damit fehlt der Mannschaft von Trainer Juan Manuel Serramalera noch ein Sieg, um wie im Vorjahr wieder in den Playoff-Final vorzustossen. Die dritte Begegnung findet am Samstag um 17.00 Uhr im Amriswiler Tellenfeld statt.

Von Burg: «Wir können uns aufeinander verlassen»

Es ist Spielern wie Mischa von Burg zu verdanken, dass Volley Amriswil in dieser Saison so entschlossen wie selten zuvor Richtung Titel marschiert. Der Schweizer Nationalspieler strotzt vor Selbstvertrauen. Gefragt nach dem Erfolgsrezept des Teams antwortet von Burg: «Wir können uns aufeinander verlassen. Und wir funktionieren sowohl individuell, wie auch als Team.» Das Ziel in diesem Halbfinal sei ganz klar, dass man nur einmal nach Lausanne müsse. Und genau so traten von Burg und seine Teamkollegen am Mittwochabend auch auf.

Als es gegen Ende des ersten Satzes eng wurde, Lausanne nochmals auf 24:24 herangekommen war, liessen sich die Gäste aus der Ostschweiz nicht beirren, spielten bis zum 26:24 ruhig weiter. Dasselbe im zweiten Satz, als aus der deutlichen Führung plötzlich ein 19:21 wurde. Wieder obsiegten die Amriswiler in sehr abgeklärter Manier. Trainer Serramalera am Spielfeldrand blieb ruhig, als hätte er ein Urvertrauen in seine Mannschaft.

Mit der Art, wie die Thurgauer die ersten zwei Sätze gewonnen hatten, nahmen sie den Lausannern vollends die Energie. So entwickelte sich im dritten Durchgang ein Amriswiler Schaulaufen, dem auf Lausanner Seite nur noch Adrien Prével mit vereinzelten Punkten etwas entgegenzusetzen hatte. Von den neun Matchbällen beim Stand von 24:15 verwertete Passeur Dima Filippov mit einem Service, der für die Waadtländer zu schwierig anzunehmen war, gleich den ersten.

Playoff-Halbfinals (best of 5)

Lausanne (4.) – Amriswil (1.) 0:3 (24:26, 26:28, 15:25); Stand 0:2.

Schönenwerd (3.) – Chênois (2.) 3:1 (33:31, 21:25, 25:21, 25:18); Stand 1:1.