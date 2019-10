Volley Amriswil begibt sich auf eine Gratwanderung Wenn am Samstag die neue NLA-Saison im Volleyball angepfiffen wird, gehören die Thurgauer erneut zu den Topfavoriten auf den Meistertitel. Das Team von Trainer Marko Klok ist gespickt mit ausländischen Topspielern. Sie stehen den Schweizern teils vor der Sonne, machen diese aber auch stärker. Matthias Hafen

Marko Klok (Mitte) coacht auch in der Saison 2019/20 eine internationale Amriswiler Equipe. (Bild: Mario Gaccioli, Amriswil, 21. September 2019)

Mit dem Saisonstart am Samstag um 17 Uhr daheim gegen Schönenwerd beginnt für Volley Amriswil eine Gratwanderung. Für die kurz- bis mittelfristigen Ziele muss das Kader des Cupsiegers überdurchschnittliches internationales Format aufweisen. In der nationalen Meisterschaft ist nur der Titel gut genug und im Europacup (CEV-Cup) soll wieder mindestens eine Runde überstanden werden. Insgeheim wünscht man sich im Oberthurgau für die Zukunft sogar Champions-League-Spiele.

Ohne Ausländer keine internationale Ambitionen

Setzt Amriswil hauptsächlich auf Schweizer Spieler, ist diese Vision nur Träumerei. Deshalb ist die Mannschaft des niederländischen Trainers Marko Klok auch in der neuen Saison mit namhaften Ausländern gespickt. Der russische Hüne Bogdan Olefir, der schon 2016 mit Amriswil Meister geworden ist, dürfte auf der Aussenposition ein Schlüsseltransfer sein. Mit Matt Yoshimoto verteilt neu ein 22-jähriger Amerikaner die Bälle. Er ist ein Versprechen für die Zukunft. Und der österreichische Diagonalangreifer Thomas Zass wird auch 2019/20 zu den Attraktionen der NLA gehören.

Volley Amriswil - NLA-Kader 2019/20 1 Nikolaj Hjorth (DEN) Aussen

2 Michal Petras (SVK) Aussen

3 Matt Yoshimoto (USA) Passeur

4 Luca Weber Passeur

5 Luca Müller Libero

7 Ramon Diem Libero

8 Georg Escher (GER) Mitt

9 Thomas Zass (AUT) Diagonal

10 Bogdan Olefir (RUS) Aussen

11 Aleksandar Ljubicic (SRB) Mitte

12 Alex Lengweiler Mitte

14 Jovan Djokic Aussen

15 Julian Weisigk Diagonal

16 Joel Maag Mitte

17 Thomas Brändli Mitte

Trainer: Marko Klok (NED), Assistenztrainer: Matevz Kamnik (SVN)

Auf der anderen Seite setzt Amriswil stark auf den eigenen Nachwuchs, betreibt mit grossem Aufwand eine Talent School und möchte deren Abgängern nicht just dann den Weg verbauen, wenn der Übertritt ins NLA-Kader erfolgen sollte. Nun ist das Reservoir an Schweizer Spielern mit internationalem Format aber nicht unerschöpflich. Alleine die Anforderung an die Körpergrösse von rund zwei Metern sortiert schon viele aus.

Amriswil und Lausanne halten die Liga am Leben

Und die wenigen Schweizer, die es ins NLA-Kader schaffen, werden nur in einer starken Liga besser. In Zeiten, in denen sich Uni Bern freiwillig aus der NLA zurückzog, läuft es in der Schweiz indes auf eine Zweiklassengesellschaft hinaus. Cupsieger Amriswil und Meister Lausanne werden die Titel erneut unter sich ausmachen. Mit ihren europäischen Zielen und dem Effort, den sie ins eigene Kader stecken, bewahren sie aber die ganze Liga vor der drohenden Bedeutungslosigkeit.