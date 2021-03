Volksschule Nollen Nachhaltig in die Zukunft fahren: Schule will mit E-Bussen ökologischer werden Die Volksschulgemeinde Nollen umfasst ein geografisch grosses Gebiet über Wuppenau, Schönholzerswilen und Mettlen. Um die Schüler zu transportieren, kommen derzeit noch dieselbetriebene Busse zum Einsatz. Bald sollen jedoch solche mit Elektroantrieb folgen. Deborah Hugentobler 19.03.2021, 12.05 Uhr

Die Schulbusse der VSG Nollen sollen ersetzt werden. Zur Diskussion stehen E-Busse als Ersatz. Bild: Reto Martin (Mettlen, 5. März 2021)

Die Volksschulgemeinde (VSG) Nollen setzt sich für Nachhaltigkeit ein und hat dies in die Strategie ihrer Schule aufgenommen. Dazu gehört auch eine nachhaltige Mobilität. Künftig will die Schule deshalb von dieselbetriebenen Schulbussen auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Um eine Unterstützung in der Entscheidungsfindung zum E-Schulbus zu erhalten, hat die VSG Nollen eine Bachelorarbeit bei der ZHAW School Of Engineering in Auftrag gegeben.

«Uns war es wichtig, eine seriöse Abklärung zu machen, bevor wir uns für oder gegen einen Elektrobus entscheiden», sagt Schulpräsidentin Maike Scherrer. Die Ergebnisse der Arbeit habe die VSG in ihrer Idee bestärkt. Momentan stecken sie aber noch in der Evaluationsphase.

Es geht um Vorbildfunktion und die Kosten

«Um unsere Vorbildfunktion wahrzunehmen und mittelfristig auch Kosten zu sparen, lohnt sich die Anschaffung von Elektroschulbussen», sagt Scherrer. Nach momentanen Berechnungen in Bezug auf Anschaffungspreis, Diesel- beziehungsweise Strompreis, Wartungs- und Unterhaltskosten sowie der gefahrenen Kilometer wäre die VSG nach vier Jahren kostenneutral. Nach einer längeren Nutzung sei der E-Schulbus aber günstiger als ein Dieselbus.

Maike Scherrer, Präsidentin VSG Nollen. Bild: PD

«Die jetzigen Fahrzeuge behalten wir, bis sie ihr Lebensende erreicht haben. Wir möchten den Wechsel zu E-Schulbussen nur für Ersatzbeschaffungen tätigen.»

Aktuell müsste einer der fünf Busse so bald wie möglich ersetzt werden.

Mit der Anschaffung von Elektrofahrzeugen wäre die VSG Nollen eine der ersten mit solchen Schulbussen. «Die Elektrobusse mit einem Volumen, wie wir es brauchen, sind erst seit diesem Jahr erhältlich. Bei dem Anbieter, mit dem wir momentan in Verhandlung sind, wären wir die erste Schule, die einen Bus beschafft», sagt die Schulpräsidentin.

Ganzheitliches Energiekonzept

Die VSG Nollen möchte nicht nur E-Schulbusse beschaffen, sondern ein möglichst energieautonomes System aufbauen. «Wir wollen Fotovoltaikanlagen auf den Schulhausdächern installieren und Grossbatteriespeicher anschliessen. Aus diesen Speichern sollen die Busse schliesslich mit dem eigenen Strom aufgeladen werden», sagt Scherrer. Bereits zwei Schulhäuser an unterschiedlichen Standorten sind mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet.

Der Batteriespeicher sei ebenfalls in Planung. Ausserdem habe sich die VSG bei jeder Sanierung der Schulinfrastruktur das Ziel gesetzt, auf nachhaltige Energiequellen zu setzen. Dabei soll die Hälfte der Energie des unsanierten Gebäudes nach dem Bau eingespart werden.

Nachhaltigkeitsthemen sind auch Teil des Schulunterrichts. So werden die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Bereichen diesbezüglich gelehrt. «Letztes und dieses Schuljahr haben wir Nachhaltigkeit als sonderpädagogischen Schwerpunkt gesetzt. Folglich werden die Kinder mindestens 40 Lektionen pro Schuljahr zu diesem Thema unterrichtet», sagt Maike Scherrer. «Nachhaltigkeit sollte zu einer Selbstverständlichkeit werden, die ganz natürlich in die alltäglichen Überlegungen integriert wird.»