Volksschulgemeinde Kemmental mit positivem Ergebnis

Chris Möckli informierte als Schulleiter Primarschule darüber, dass aktuell zwei ukrainische Flüchtlingskinder in Neuwilen und ein Kind in Hugelshofen betreut würden. «Im Vordergrund steht der Deutschunterricht in der Klasse und die schrittweise Integration.» Es gebe weitere Kinder in der Gemeinde, durch den Fernunterricht aus der Ukraine und den Wunsch vieler Flüchtlinge bald zurückzukehren «wissen wir nicht, ob und wann die Betroffenen zu uns in die Schule kommen». (kp)