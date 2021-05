Volksinitiative «Es gibt keinen Grund, das Tafelsilber jetzt zu verscherbeln» – überparteiliches Komitee will die Weinfelder Liegenschaft Bankstrasse retten Der Weinfelder Stadtrat will das Gebäude verkaufen, in dem früher die Feuerwehr, Polizei und der Jugendtreff untergebracht waren. Dagegen kämpfen elf Weinfelderinnen und Weinfelder nun mit einer Volksinitiative. Mario Testa 19.05.2021, 16.55 Uhr

Die Initianten vor der Liegenschaft Bankstrasse in Weinfelden: Martin Müller, Matthias Riggenbach, Cornelia Hauser, Marcel Preiss, Reto Frei, Lukas Madörin, Claudia Bieg und Peter Fretz (auf dem Bild fehlen Adrian Caramaschi, Christian Schroff und Fritz Streuli vom Initiativkomitee). Bild: Mario Testa

Die Stadt Weinfelden besitzt mit der Liegenschaft Bankstrasse knapp 2000 Quadratmeter Bauland mitten im Zentrum. Der Stadtrat sieht jedoch keinen zusätzlichen Raumbedarf und will das Areal mit den alten Gebäuden deshalb verkaufen. Mit zwei entsprechenden Botschaften scheiterte er jedoch am Stadtparlament. Damit das auch so bleibt, hat sich ein Komitee gegründet, das den Verkauf des Areals endgültig verunmöglichen will.

Die Gruppe von elf Weinfelderinnen und Weinfelder, mehrheitlich Mitgliedern des Stadtparlaments, starten am Freitag die Volksinitiative «Das Bankstrassen-Areal gehört uns allen!». Ihre Forderung ist klar: Die Stadt soll das Grundstück behalten und innerhalb von fünf Jahren eine Kreditvorlage für Ersatzneubauten auf dem Grundstück vorlegen. «Für uns ist unverständlich, dass man so ein Bauland an bester Lage im Zentrum einfach verkaufen soll», sagt GP-Stadtparlamentarier Martin Müller.

Martin Müller, Stadtparlamentarier GP. Bild: Mario Testa

«Wir wollen, dass das Areal weiterhin der Stadt gehört, damit künftige Generationen die Möglichkeit haben, hier etwas Neues, Spezielles zu bauen.»

Die Stadt Weinfelden habe kein Finanzproblem, im Gegenteil sogar ein grosses Polster. «Es gibt daher überhaupt keinen Grund, das Tafelsilber zu verkaufen.»

Wünsche der Bevölkerung abholen

Die Initianten fordern vom Stadtrat, dass er sich in den fünf Jahren Gedanken macht, was denn auf dem Areal entstehen könnte - zusätzliche Büros für die Stadtverwaltung braucht's laut einer aktuellen Bedarfsanalyse nämlich nicht. «Der Stadtrat sollte sich mal überlegen, was könnte man an dieser guten Lage für die Bevölkerung machen, was will die Bevölkerung. Man kann ganz viele verschiedene Sachen hier bauen», sagt die amtierende Stadtparlamentspräsidentin Claudia Bieg (SP).

Die Liegenschaft Bankstrasse erstreckt sich über fast 80 Meter Länge und besteht aus dem ehemaligen Jugendtreff, dem ehemaligen Feuerwehrdepot und dem ehemaligen Polizeiposten. Bild: Mario Testa

GLP-Stadtparlamentarier Matthias Riggenbach fordert dann auch mehr Blick in die Zukunft: «Die Stadt muss sich diesen Gestaltungsspielraum erhalten. Viele zusammenhängende, grosse Flächen gibt es nicht mehr im Zentrum von Weinfelden. Und wenn wir das jetzt weggeben, fehlt irgendwann der Gestaltungsspielraum.»

Neue Generation bringt neue Ideen

EDU-Stadtparlamentarier Lukas Madörin findet auch den Zeitpunkt eines möglichen Verkaufs denkbar ungünstig. Im Stadtrat und Stadtpräsidium stehen mit den Gesamterneuerungswahlen 2022 Wechsel an. «Ich fände es sehr schade, wenn man, kurz bevor vielleicht eine neue Generation im Stadtrat mit Elan Ideen für dieses Areal entwickelt, es verkauft.»

Lukas Madörin, Stadtparlamentarier EDU. Bild: Mario Testa

«Verkaufen können wir es immer noch, der Wert wird nicht weniger werden.»

Ein Verkauf laufe auch den Absichten des jetzigen Stadtrats entgegen. «Er hat visionär gehandelt und sich an mehreren Orten das Vorkaufsrecht gesichert. Hier gibt es aber eine Parzelle, die der Stadt schon gehört. Das Einzige, was es hier noch braucht, ist eine Vision.»

GP-Stadtparlamentarier Reto Frei zieht auch einen Vergleich mit anderen Städten und sagt: «90 Prozent der Städte würden ein solches Bauland nie verkaufen. Das macht man einfach nicht mehr.» Und GLP-Stadtparlamentarier Peter Fretz ergänzt: «Sein Tafelsilber verkauft man nur in der Not, aber wir haben in Weinfelden definitiv keine Notsituation.»

Volksinitiative statt Parlamentsdebatte

Marcel Preiss, Stadtparlamentarier GLP. Bild: Mario Testa

Den Weg, das Bankstrassen-Areal über eine Volksinitiative zu erhalten, habe man gewählt, weil eine Debatte im Stadtparlament grössere Risiken berge, sagt GLP-Stadtparlamentarier Marcel Preiss. «Wenn im Parlament ein Verkauf bewilligt würde, könnten wir nicht mehr eingreifen. Wir wollen aber, dass das Volk entscheiden kann.»

Am Freitag beginnen die Initianten mit der Unterschriftensammlung. Sie haben nun drei Monate Zeit, die geforderten mindestens 600 Unterschriften für ihre Initiative zusammen zu bringen. «Wir hoffen, noch vor der nächsten Parlamentssitzung genug beglaubigte Stimmen zusammenzuhaben», sagt Marcel Preiss.