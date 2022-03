521 Unterschriften für eine Videoüberwachung in Amriswil

Volksinitiative 521 Unterschriften für Videoüberwachung in Amriswil Die Mitte Region Amriswil und die EVP erreichen ihr gestecktes Ziel von 400 Unterschriften für die Initiative «Mehr Sicherheit durch Videoüberwachung». Manuel Nagel 18.03.2022, 04.55 Uhr

Benno Schildknecht und Verena Läuchli-Plüer übergeben die Unterschriften Stadtschreiber Roland Huser und Gabriel Macedo. Bild: PD

Sie haben ihr Ziel deutlich erreicht. Das Komitee der Initiative «Mehr Sicherheit durch Videoüberwachung» wollte 400 Unterschriften zusammenbringen, nun sind es 521 gültige von 542 eingereichten geworden. «Zumindest von einer Person weiss ich, dass diese mittlerweile verstorben ist», sagt Benno Schildknecht, Parteipräsident von Die Mitte Region Amriswil, die zusammen mit der EVP die Initiative Ende November 2021 lanciert hatte und die Unterschriften am 21. Februar Stadtschreiber Roland Huser und Stadtpräsident Gabriel Macedo übergab.

Doch die Stadt Amriswil ist nicht erst seither tätig geworden, sondern hatte schon vorher ein Konzept in Arbeit, welches die Grundlagen regelt. Dieses ist aktuell zur Überprüfung beim ehemaligen Stadtrat Dean Kradolfer. Der Rechtsanwalt soll sicherstellen, dass juristisch alles in Ordnung ist. «Eigentlich ist die Videoüberwachung bereits durch das Datenschutzgesetz geregelt», sagt Roland Huser, doch die Stadt müsse dennoch schriftlich festhalten, wo etwa die Standorte der Kameras platziert seien. Für jeden überwachten Standort brauche es ein entsprechendes Papier. Aktuell ist nur im Gebiet des Sportplatzes eine Videoüberwachung geplant sowie später rund um den Bahnhof – sofern Amriswil am 15. Mai die Abstimmung zum Bau des neuen Bushofes und zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes annimmt.