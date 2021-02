VOLKSBEFRAGUNG Tempo 30 ist eigentlich nicht nötig: Aber der Gemeinderat Ermatingen will die Bürger entscheiden lassen Am 7. März kommt es im Unterseedorf zu einer Konsultativabstimmung. Das Volk soll bestimmen, ob eine Geschwindigkeitsreduktion im ganzen Dorf eingeführt werden soll. Ein Gutachten sagt: nur an wenigen Orten wird derzeit zu schnell gefahren. Urs Brüschweiler 04.02.2021, 04.30 Uhr

Ermatingens Gemeindepräsident Urs Tobler befragt die Stimmbürger, ob sie gewillt sind, im Dorf flächendeckend Tempo 30 einzuführen. (Bild: Donato Caspari)

Den zuletzt im Dorf herumgereichten Vorwurf, der Gemeinderat kommuniziere zu wenig mit den Einwohnern, kann man hier sicher nicht gelten lassen. Gemeindepräsident Urs Tobler sagt:

«Wir wollen die Meinung der Bürger abholen.»

Es geht um die flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zonen in Ermatingen. Auf den 7. März hat der Gemeinderat dazu eine Konsultativabstimmung angesetzt. Die Gemeindebehörde möchte diese Entscheidung bewusst dem Volk überlassen.

Ein Ja käme einem Bekenntnis zum Langsamverkehr und zu mehr Sicherheit gleich. Die Exekutive findet die Massnahmen allerdings gar nicht zwingend nötig. Bereits heute lägen die gefahrenen Geschwindigkeiten nur leicht über 30 Kilometern pro Stunde. So heisst es denn auch in der ausführlichen Abstimmungsbotschaft:

«Aus Sicht des Gemeinderates kann bei dieser Ausgangslage auf die flächendeckende Einführung von Tempo 30 verzichtet werden.»

Drei Unfälle in fünf Jahren

Doch wie kam der Gemeinderat überhaupt auf die Idee, das Thema zur Abstimmung vorzuschlagen? Es gab vor einiger Zeit Begehren und Petitionen zur Einführung von Tempo 30 auf Strassenabschnitten in Ermatingen, erzählt Tobler. 2018 liess die Gemeinde deshalb ein Gutachten erstellen. «Die Messungen in Ermatingen haben ergeben, dass es grundsätzlich keine Massnahmen braucht.» In den Jahren 2013 bis 2017 wurden auf den Gemeindestrassen nicht einmal eine Handvoll Unfälle polizeilich registriert.

Dennoch gebe es Potenzial für Verbesserungen, beispielsweise in dem man die zulässige Geschwindigkeit der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit und den örtlichen Verhältnissen anpasst. «Wir haben in Ermatingen aufgrund der Bebauung relativ schmale Strassen», sagt Tobler. «Mit Tempo 30 kann die Dominanz und das Vorrecht des motorisierten Verkehrs reduziert und ein besseres Miteinander gefördert werden», heisst es in der Botschaft.

Der Aufwand hielte sich in Grenzen

Und die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in Ermatingen - beziehungsweise in den drei Gebieten Staad, Schönhalde und Blauort, die Kantonsstrassen sind nicht betroffen - wäre ohne allzu grossen Aufwand realisierbar. Laut Gutachten seien neben neuen Tafeln und Strassenmarkierungen nur an der Schönhaldenstrasse, an welcher auch die Mehrzweckhalle liegt, bauliche Massnahmen notwendig. Angedacht sind dort sogenannte Berliner Kissen, viereckige Erhebungen. Alle Massnahmen zusammen kämen auf etwa 95'000 Franken zu stehen.

Auch wenn das Volk am 7. März zustimmt, liegt die Tempo-30-Einführung letztlich nicht in der Kompetenz des Gemeinderates. Doch Tobler verspricht:

«Bei einem Ja werden wir ein entsprechendes Gesuch beim Kanton einreichen.»

Am 16. Februar, 19 Uhr, führt der Gemeinderat eine Online-Videokonferenz mit Diskussion durch. Die Zugangsdaten und alle Infos zur Konsultativabstimmung sind auf www.ermatingen.ch zu finden.