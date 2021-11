Kreuzlingen: Nein zum Budget, würde das Stadtfest 2022 verhindern

Volksabstimmung Ohne Budget kein Stadtfest: Sagen die Kreuzlinger am 28. November Nein, fällt die Jubiläumsparty ins Wasser Eine halbe Million Franken will sich die Stadtverwaltung den Grossanlass kosten lassen. Aber die Stimmbürger müssen diese Ausgaben erst noch bewilligen. Und zwar im ersten Anlauf, sonst droht eine Verschiebung. Urs Brüschweiler 16.11.2021, 04.10 Uhr

Vom 1. bis zum 3. Juli 2022 sollen sich der Bärenplatz und der Dreispitzpark für das 75-Jahr-Jubiläum der Stadt in ein grosses Festareal verwandeln. Bild: Mario Testa

Es soll eine grosse Sause werden für die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger. Das Kreuzlinger «Stadtfäscht» vom 1. bis 3. Juli 2022. Gefeiert werden soll bekanntlich das Jubiläum, dass die Grenzstadt 1947 die Marke von 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern knackte. Stadtpräsident Thomas Niederberger betont:

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen Bild: PD

«Es wäre auch angesichts der dann hoffentlich überstandenen Coronapandemie ein super Zeitpunkt für ein grosses Fest für die Bevölkerung.»

Viele Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger sehnten sich danach, sich wieder zu treffen und ausgelassene Stunden mit Mitmenschen zu verbringen, heisst dazu in einer Mitteilung des Fest-OKs. Über 80 Vereine und Organisationen seien derzeit in die Planungen involviert und motiviert mit den Vorbereitungen beschäftigt. Auch für sie wäre der Sommer 2022 nach vielen Monaten mit Einschränkungen eine willkommene Chance, sich im gesellschaftlichen Leben mit einem Grossanlass zu präsentieren.

Dunkle Wolken ziehen auf

Doch es sind dunkle Wolken über dem Stadtfäscht aufgezogen. Eine halbe Million Franken will die Stadt Kreuzlingen nämlich aus ihrem Haushalt zum Fest beisteuern. Geld, das erst am 28. November, also in knapp zwei Wochen, mit der Volksabstimmung zum Budget bewilligt wird.

Das OK präsentierte sich genau ein Jahr vor dem Fest. Bild: Ralph Ribi

Die Nein-Kampagne, die von drei FDP-Gemeinderäten aufgezogen worden ist, beziehe sich explizit nicht auf die 500'000 Franken fürs Stadtfäscht, betonte Initiant Alexander Salzmann zwar zuletzt gegenüber dieser Zeitung. Sie fokussierten auf die Ausgabendisziplin der Bauverwaltung und vor allem auf eine Steuerfusssenkung. Aber es haben sich bereits auch konkrete Gegner der halben Stadtfäscht-Million hervorgetan. Die ehemalige SVP-Gemeinderätin Maria Schneider schrieb etwa in einem Leserbrief: «Ja, mit fremdem Geld kann man so ein Unsinn ohne Bedenken planen.»

Nur noch gebundene Ausgaben möglich

Während das Fest-OK in einer Medienmitteilung über die fortschreitenden Planungen des Stadtfäschts schreibt, stellt sich die Frage: Was passiert, sollte das Budget am 28. November abgelehnt werden?

«Das OK braucht Planungssicherheit, es wurden bis jetzt noch keine Verträge unterschrieben. Das ist für Ende November geplant, wenn das Budget bewilligt ist.» So erklärt Stadtpräsident Thomas Niederberger die Ausgangslage. Und konkret:

«Wir müssten uns ernsthaft überlegen, bei einem Nein das Stadtfäscht zu verschieben.»

Das Logo des Kreuzlinger Stadtfäschts Bild: PD

Ein neues Budget würde frühestens im neuen Jahr, wahrscheinlich nicht vor März, vorliegen; zu spät für ein Fest Anfang Juli. Ohne einen bewilligten Haushalt dürfte die Stadtverwaltung nämlich nur sogenannte gebundene Ausgaben tätigen. Die Durchführung eines Stadtfestes basiert aber wenig überraschend nicht auf einer gesetzlichen Grundlage.

Das Fest nach hinten in den Herbst zu verschieben komme nicht in Frage. Man habe den Termin ja bewusst im Sommer gewählt, erklärt Niederberger. Also hiesse das letztlich, das 75-Jahr-Jubiläum würde bei einem Budget-Nein erst 2023 zum 76-Jahr-Jubiläum stattfinden können. Als Drohung will dies Stadtpräsident Niederberger vor der Abstimmung explizit nicht verstanden wissen. «Aber das wäre natürlich wahnsinnig schade.»