Vogelschutz Grösste Dohlenkolonie im Thurgau muss zügeln: Weinfelder Vogelschützer suchen neuen Platz für die Rabenvögel Der alte Kohleturm wird abgerissen. Im hohen Gebäude lebt die grösste Dohlenkolonie im Thurgau. Die Suche nach neuen Nistplätzen für die Vögel gestaltet sich schwierig. Mario Testa 18.02.2021, 18.30 Uhr

Unter dem Dach des alten Kohletrums in Weinfelden lebt die grösste Dohlenkolonie im Thurgau. Bild: Mario Testa

Ein markantes Gebäude in Weinfelden soll verschwinden: der Kohleturm auf dem Areal der Kreis Wasserbau AG. Weil das marode Gebäude eine Gefahr für die angrenzende Eisenbahnlinie darstellt und nicht mehr gebraucht wird, soll es abgerissen werden.

Elisabeth Isler, ehemalige Präsidentin Vogelschutzverein Weinfelden. Bild: Mario Testa

Im Turm lebt die grösste Dohlenkolonie des Thurgaus mit etwa 25 Vogelpärchen. Der Vogelschutzverein Weinfelden hat den Nistplatz 1992 eingerichtet und mit Nistkästen ergänzt. Nun ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Standort für die Tiere. «Der Kohleturm ist nicht nur als Gebäude ideal für die Tiere, sie finden in der Nähe auf der Fohlenweide auch genug Futter, deshalb fühlt sich die Kolonie dort so wohl», sagt Elisabeth Isler, ehemalige Präsidentin des Vogelschutzvereins Weinfelden. Nun sucht sie ein neues Plätzchen für die Tiere. Ein paar Optionen seien vorhanden.

«Eine wird schon klappen, aber wir stehen unter Zeitdruck. Die Nistkästen müssen bis zum nächsten Winteranfang hängen.»

Anbieten für einen neuen Nistplatz würden sich die Türme der Meyerhans Mühlen gleich nebenan. «Wir haben auch schon Kontakt aufgenommen, aber eine Zusage fehlt noch.»

Nistkästen an Hochspannungsmasten oder Gebäudewänden

Die Chancen, dass die Dohlen auch künftig gut geschützt in einem Gebäude unter dem Dach nisten können, sind klein. Es gebe jedoch genügend Nistkästen auf dem Markt, die auch ausserhalb von Gebäuden montiert werden können, sagt Isler. «Was in der Schweiz auch schon gemacht wurde, sind Nistkästen an Hochspannungsmasten oder in hohe Bäume zu montieren.» Die Montage sei jedoch mit grossem Sicherheitsaufwand verbunden und es brauche gute Kletterer.

Der alte Kohleturm neben der Fohlenweide in Weinfelden. Bild: Reto Martin

Wenn der Vogelschutzverein sein Ziel erreicht und im Verlaufe des Jahrs neue Nistplätze in Weinfelden einrichten kann, ist die nächste Herausforderung, dass die Vögel diese auch finden. Sie sind brutplatzstur und streiten sich um die besten Plätze.

«Wenn der bisherige Nistplatz weg ist, suchen sie sich einen neuen. Mit Klangattrappen kann man die Dohlen dann an den neuen Ort locken.»

Dass hoch oben nistende Vögel nicht sehr beliebt seien, liege auch an deren Nestbau. «Sie sind halt nicht so ordentlich und lassen Zweige und Ähnliches auch mal fallen. Deshalb werden zum Beispiel auch schon Kirchtürme vergittert.»

Ein möglicher Standort für die Nistkästen wären die Gebäude der Meyerhans Mühlen gleich neben dem alten Kohleturm. CEO Dominic Meyerhans winkt aber ab. «Als Mühle haben wir mit Lebensmitteln zu tun. Und unsere Qualitätsanforderungen vertragen sich nicht mit einer Vogelkolonie auf dem Gelände», sagt Meyerhans. Eine konkrete Anfrage des Vogelschutzvereins habe er auch nie erhalten, müsste aus besagten Gründen eine solche aber auch abschlägig beantworten.

Eine Dohle. Sie gehört zu den Rabenvögeln und ist in der Schweiz als «verletzlich» eingestuft. Bild: Fredy Buchmann

Vogel steht auf der roten Liste

Laut der Vogelwarte Sempach gibt es in der Schweiz wieder etwa 1250 bis 1500 Dohlenpaare. Der Bestand ist um rund 60 Prozent höhar als noch vor 20 Jahren, was vor allem auf Artenschutzprojekte, Fördermassnahmen an Gebäuden und rücksichtsvolle Sanierungen zurückzuführen ist. Die Vögel leben in Kolonien von zwei bis 15, manchmal auch bis 40 Paaren. Die Dohle gehört zu den Rabenvögeln, wie Martina Schybli, Mediensprecherin der Vogelwarte Sempach, sagt.

Welche Bedeutung hat die Dohle im Schweizer Mittelland?

Martina Schybli: Die Dohle zählt zu den kleineren Vertretern der in der Schweiz heimischen Rabenvögel. Im Schweizer Mittelland und Jura ist sie unterhalb von 600 Metern weit verbreitet. Ihr Bestand ist aber relativ klein, weshalb sie auf der Roten Liste als «verletzlich» eingestuft ist.

Wie ist die Kolonie in Weinfelden mit etwa 25 Paaren einzuschätzen?

Die Kolonie in Weinfelden gehört zu den eher grösseren Kolonien. Noch grössere Kolonien sind heutzutage selten – früher waren Kolonien mit um die 100 Brutpaare nicht ungewöhnlich.

Was macht die Dohle interessant?

Martina Schybli, Mediensprecherin Vogelwarte Sempach. Bild: PD

Für uns Menschen sind Dohlen faszinierende Beobachtungsobjekte, denn sie lassen sich nicht nur gut beobachten, sondern sind zudem äusserst gesellig und lebhaft. So vollführen Dohlen in der Nähe von Kolonien oder gemeinschaftlichen Schlafplätzen manchmal akrobatische und synchrone Flugspiele – ein faszinierendes Schauspiel.

Mit welchen Problemen hat die Dohle zu kämpfen?

Die intensive Bautätigkeit bringt für Gebäudebrüter wie die Dohle Schwierigkeiten mit sich. Der Bestandsrückgang der Dohle in ganz Mitteleuropa wird unter anderem dem Brutplatzverlust durch das Entfernen von Höhlenbäumen und Gebäudesanierungen zugeschrieben. Eine Ausbreitung des Siedlungsraums sowie eine verdichtete Bauweise bergen das Risiko, dass Brutbäume sowie Nahrungsplätze zerstört werden. Anlässlich von Sanierungen sollten daher bestehende Brutplätze, wenn immer möglich, erhalten bleiben, zumal die Dohle eine Prioritätsart für die Artenförderung ist.

Welche Voraussetzungen müssen Nistplätze haben, damit sie die Dohlen annehmen?

Nistkästen können an hohen Einzelbäumen, Masten, Silos, Scheunen und Brücken angebracht werden. Für eine erfolgreiche Brut brauchen Dohlen nicht nur Nistplätze an geeigneten Standorten, sondern auch genügend Futter für die Jungen in der Nähe der Brutplätze. Dohlen ernähren ihre Jungen mit tierischem Protein wie beispielsweise Käfer oder Heuschrecken. Dohlen suchen ihre Nahrung bevorzugt auf Flächen mit lückiger oder niedriger Vegetation, da die Nahrung hier gut zugänglich ist. Deshalb sind neben guten Brutplätzen auch nahe gelegene artenreiche, extensive Wiesen und eine strukturreiche Landschaft zentral.