Absage macht erfinderisch: «Villa Erika» statt Bischofszeller Rosenwoche Sümbül und Ayhan Karmis bewirten ihre Gäste in ihrem Pop-up-Restaurant in Bischofszell. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 15.09.2020, 16.30 Uhr

Sümbül Karmis in ihrem Pop-up-Restaurant in der «Villa Erika» in Bischofszell – zusammen mit Gästen. Bild: Yvonne Aldrovandi

In der «Villa Erika» in Bischofszell kommt Urlaubsstimmung auf. Sümbül und Ayhan Karmis haben alle Hände voll zu tun – sie verwöhnen ihre Gäste mit hausgemachten mediterranen Spezialitäten in ihrem Pop-up- Restaurant. Die beiden sind jeweils an der Rosen- und Kulturwoche in Bischofszell mit einem mediterranen Beizli vertreten. Da dieser Anlass in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnte, betreiben sie nun erstmals ein temporäres Restaurant.