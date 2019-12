Amriswiler Kunstrad-Duo wird Vierte bei der WM-Premiere Nadine Zuberbühler und Jeannine Graf überzeugen in der Kategorie «Zweier Frauen» an den Weltmeisterschaften in Basel. Manuel Nagel 09.12.2019, 16.30 Uhr

Die Amriswiler Kunstradfahrerinnen Nadine Zuberbühler und Jeannine Graf haben gut lachen: An der Heim-WM in Basel belegen sie den hervorragenden vierten Platz und fahren mit 113,09 Punkten neue persönliche Bestleistung. (Bild: Donato Caspari, 19.Juni 2018)

Ein vierter Platz an Weltmeisterschaften. Für viele Sportlerinnen und Sportler ist dies der undankbarste aller Plätze, weil man knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt ist. Nicht so für die beiden Amriswiler Kunstradfahrerinnen Nadine Zuberbühler und Jeannine Graf, die an diesem Wochenende an den Heimwettkämpfen in der St.Jakobshalle in Basel in der Kategorie «Zweier Frauen» eben genau diesen vierten Platz belegten.