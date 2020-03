Vier Mittelthurgauer Produzenten spannen für einen Lieferdienst zusammen Mit einem gemeinsamen Lieferdienst wollen die Mooser-Chäsi, die Metzgerei Blatter, die Bäckerei Mohn und der Egger Gemüsebau die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln sicherstellen. Mario Testa 20.03.2020, 16.45 Uhr

Die Egger Gemüsebau, Bäckerei Mohn, Metzgerei Blatter und Mooser-Chäsi schliessen sich für einen gemeinsamen Lieferdienst zusammen. (Bild: Mario Testa)

Zusammenarbeit ist, wenn der Beck auch Gemüse liefert und der Metzger auch Milch. Vier Produzenten aus dem Mittelthurgau rufen die Regiolieferbox ins Leben, um die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu beliefern. «Ich hab diese Idee in Zürich aufgeschnappt und Kontakt zu Roger Mohn aufgenommen», sagt Manfred Blatter, Inhaber der gleichnamigen Metzgerei in Mettlen. «Danach ging es schnell und die anderen beiden waren auch mit an Bord.»