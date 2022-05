Sommeri sagt Ja zur Rechnung 2021 und zur Ortsplanungsrevision

Sommeri Vier machen weiter, einer hört auf Sommeri muss einen neuen Gemeinderat suchen. Armin von Holzen verlässt die Exekutive in einem Jahr. Manuel Nagel 18.05.2022, 16.10 Uhr

Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner führt durch die Rechnungsversammlung in der «Linde» in Sommeri. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 17. Mai 2022)

Dass statt des budgetierten Verlustes von 79'842 Franken letztlich ein Plus von 30'023 Franken herausschaute für die Gemeinde Sommeri (siehe Kasten), das liege auch an den gesunkenen Kosten bei der Langzeitpflege und bei der ambulanten Krankenpflege, führte Joachim Oswald, der im Gemeinderat das Ressort Gesundheit unter sich hat. «In letzter Zeit sind die Sommerer also recht gesund», sagte er, was den 59 anwesenden von insgesamt 422 Stimmberechtigten an der Rechnungsversammlung in der «Linde» ein Schmunzeln entlockte.