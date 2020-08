Reportage Vier grosse Pyramiden hätten darin Platz: Ein Besuch in Mettlen, wo in der grössten Lehmgrube der Schweiz Dreck zu Geld wird In Mettlen befindet sich die Lehmgrube Altegg. Die Firma ZZ Wancor AG baut dort den Lehm aus einer Tiefe bis zu 35 Metern ab, die sie für die Produktion von Dachziegeln und Backsteinen braucht. Mario Testa 20.08.2020, 04.20 Uhr

Schweres Gerät ist nötig um den Lehm effizient aus der Grube Altegg in Mettlen zu graben. Bild: Donato Caspari

(Mettlen, 6. August 2020)

Geschichtet wie eine Crèmeschnitte präsentiert sich die Lehmgrube Altegg in Mettlen. Und wie bei einer Crèmeschnitte gibt es auch in dieser Grube begehrte und weniger beliebte Schichten. «Uns interessieren in dieser Grube die Schichten mit blauem und braunem Lehm. Sie entsprechen etwa zwei Drittel des gesamten Erdmaterials», sagt Stefan Wick. Er ist verantwortlich für alle Gruben der ZZ Wancor AG in der Schweiz.

Stefan Wick, Grubenverantwortlicher der ZZ Wancor AG. Bild: Donato Caspari

«Mit den Molassenagelfluh- und Sandsteinschichten können wir nichts anfangen, die deponieren wir auf der gegenüberliegenden Seite der Grube gleich wieder in der Deponie», sagt Wick. Für sie würden die gefleckten Sandstein- und Mergelschichten zählen – also der Lehm.

Die Schichten entstanden in den vergangenen zwölf Millionen Jahren. Ursprünglich ist es Material aus den Alpen, das durch Flüsse und Gletscher verfeinert angeschwemmt wurde.

Zwei Lehmsorten für zwei Endprodukte

Aus dem blauen, feineren Lehm werden im Werk in Istighofen Dachziegel gebrannt. Der etwas gröbere, braune Lehm wird zu Backsteinen (Infobox).

«Die grosse Kunst dabei ist es, die richtige Mischung für den Lehm zu finden. Wenn diese nicht stimmt im Werk, haben wir ein Problem.»

Frank Arnold, designierter Nachfolger von Stefan Wick als Grubenverantwortlicher. Bild: Mario Testa

Zuständig für die Mischung ist Unternehmer Erwin Schurter in der Grube. Er errichtet auf dem Umschlagplatz mit dem Bagger riesige Depots, zusammengesetzt aus den fünfzehn verschiedenen Schichten der Grube. «Wenn er den Haufen zu etwa 80 Prozent aufgeschüttet hat, machen wir einen Schlitz und fahren eine Probe ins Werk. Dann können wir die Mischung in der Grube mit den verbleibenden 20 Prozent noch angleichen, wenn nötig», sagt Wick.

«Auch zu nasser Lehm bereitet uns Probleme. Wasser beimischen geht besser», ergänzt Frank Arnold, der Wicks Nachfolge antreten wird nach dessen Pensionierung Ende des Jahres.

Das abbaubare Material in der Lehmgrube ist über 15 Schichten und eine Tiefe von 35 Metern verteilt. Bild: Donato Caspari

Geländeform wird nach Abbau wieder erstellt

Ausbeuten nennt sich der Abbau von Rohstoffen aus der Erde. Ein Fachbegriff, der nicht so negativ behaftet ist, wie im auf den Menschen übertragenen Sinne. «Noch bevor wir mit ausbeuten beginnen, müssen wir ja aufzeigen, was nachher wieder mit dem Gelände geschieht», sagt Stefan Wick.

«Wenn wir beginnen, sind es meist einfach Wiesen. Wenn wir gehen, ist es dank zehn Prozent Ökoflächen mit seltenen Pflanzen und Tümpeln für Amphibien wunderbare Natur.»

Die ganzen Arbeiten in einer Grube würden auch ständig begleitet von Bodenschutz- und Umweltbüros. Zudem gibt es regelmässige Kontrollen durch den Kanton. «Und auch die Bewilligung muss immer wieder erneuert werden. Wenn man da nicht gut arbeitet und die Vorgaben nicht umsetzt, wird diese nicht verlängert.»

In der Grube hätten vier grosse Pyramiden Platz

In der Grube Altegg wird seit dem Jahr 1954 Lehm abgebaut. Insgesamt könnten noch weitere Perimeter im ertragreichen Gebiet für den Abbau bewilligt und über fünf Millionen Kubikmeter Erdmaterial umgewälzt werden, was etwa zwei mal dem Volumen der Cheops Pyramide entspricht.

Das Gelände der Grube und Deponie Altegg erstreckt sich über eine Fläche von rund 25 Hektaren. Bild: Donato Caspari

Seit dem Jahr 2009 werden die abgebauten Bereiche als Deponie für Aushub und Inertstoffe genutzt. Dieses Vorgehen erlaubt es, das Gelände nach Abschluss der Ausbeutung wieder so herzurichten, wie es vor 1954 war. «Die Arbeit in einer Grube ist spannend», sagt Stefan Wick.

«Es gibt Herausforderungen wie Rutschungen oder Überraschungen bei den Schichten. Dazu kommt der intensive Kontakt mit den Behörden und das weit vorausschauende Planen.» In der Grube Altegg geht Wick die Arbeit also nur aus, weil er Ende Jahr in Pension geht.