Vier Amriswiler sollen den Weg an die Volleyball-EM ebnen Nationaltrainer Mario Motta zählt in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation auch auf vier Akteure von Volley Amriswil. Doch was bringen dem Coach Spieler, denen in der NLA oft Ausländer vor der Sonne stehen? Mehr als man meint, wie Motta sagt. Matthias Hafen aus Schönenwerd 13.06.2020, 08.00 Uhr

Joel Maag ist einer aus dem Amriswiler Quartett, das dem aktuellen Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft angehört. Im Hinblick auf die EM-Qualifikationsspiele vom Spätsommer wird das Kader noch gekürzt. Mario Gaccioli (Amriswil, 20. Oktober 2019)

Im Schweizer Volleyball ist der Fokus wieder ganz auf den Sport gerichtet. Zumindest dort, wo das Sponsoring nicht so volatil ist wie bei manchen Clubs. Die Nationalteams der Männer und Frauen bereiten sich in diesen Wochen in der Betoncoupe-Arena in Schönenwerd auf die anstehende EM-Qualifikation vor. Lässt es die europäische Pandemielage zu, beginnt am 15. August die Qualifikationsphase. Die Chancen einer historischen EM-Doppelteilnahme der Schweizer Frauen und Männer sind intakt.

Der Schweizer Nationaltrainer Mario Motta schätzt das hohe Spielniveau bei Volley Amriswil. Laurent Gillieron / KEYSTONE

«Für uns wäre es ein grosser Vorteil, wenn wir die Quali im Sommer spielen könnten», sagt Mario Motta, seit 2017 Cheftrainer der Schweizer Männer. Denn die Schweiz, ein Land mit traditionell wenigen Spielern in ausländischen Topligen, hat derzeit alle Nationalspieler beisammen und bereitet sich jetzt schon zweimal pro Woche als Team auf die Qualifikation vor. Motta will die Tatsache nutzen, dass die Volleyballligen in Europa derzeit pausieren. Sind die Meisterschaften wieder in Gang, dürften dann besonders die Topspieler anderer Nationen auch wieder besser in Form sein – und damit die Chancen der Schweizer Männer verringern.

Amriswiler bewegen sich auf hohem Niveau

Der Schweizer Auswahl von Trainer Motta gehört derzeit ein Quartett des NLA-Clubs Volley Amriswil an: Luca Müller, Joel Maag, Julian Weisigk und Neuzuzug Quentin Zeller. Daneben auch die bisherigen Amriswiler Jovan Djokic (neu bei Chênois) und Thomas Brändli (neu bei Jona). Motta schätzt die Spieler des amtierenden Cupsiegers und Leaders der abgebrochenen Saison 2019/20. Er sagt:

«Volley Amriswil gehört zu jenen Clubs in der Schweiz, die am professionellsten arbeiten. Das ist besonders im internationalen Kontext wertvoll.»

Die Erfahrung aus Europacup-Spielen etwa könnte auch in Länderspielen helfen. Dass ausser Quentin Zeller (zuletzt Topskorer bei Ligakonkurrent Chênois) kein Amriswiler Nationalspieler im Club eine überaus tragende Rolle einnimmt, ist für Nationalcoach Motta kein Nachteil. «Natürlich freue ich mich über jeden Schweizer, der in seinem Club Verantwortung übernehmen kann. Aber ebenso wichtig ist, dass sich die Spieler auf einem hohen Niveau bewegen», sagt der Italiener. «Schon im Training. Und das ist bei Amriswil nicht zuletzt wegen seiner Ausländer gegeben.» Entscheidend sei, die Balance zu finden, damit die Schweizer Spieler davon profitierten.

Miniturniere statt Hin- und Rückrunde?

In der Qualifikation für die EM 2021 trifft die Schweiz bei den Männern auf die Slowakei, Albanien und Rumänien. Bei den Frauen (mit den Thurgauerinnen Elena Steinemann und Julie Lengweiler) heissen die Gegner Estland und Weissrussland. Geplant wäre eine Hin- und Rückrunde zwischen dem 15. August und dem 5. September. Doch aufgrund der Coronapandemie dürfte es eher zu einer Durchführung der Spiele in Turnierform kommen. Wobei dann Qualifikationsspiele in der Schweiz nicht zuletzt aus finanziellen Gründen unwahrscheinlich wären.

Der Europäische Volleyballverband CEV hat den 1. Juli als letztmögliche Frist für eine allfällige Absage der Qualifikationsphase diesen Sommer gesetzt. Bis zum Entscheid wird das Training der Schweizer Nationalteams in Schönenwerd beibehalten.