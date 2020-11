Viel weniger Besucher: Corona hat dem Locorama in Romanshorn einen Strich durch die Rechnung gemacht Die Bahnerlebniswelt verkaufte in der Ende Oktober zu Ende gegangenen Saison fast einen Drittel weniger Eintritte als im letzten Jahr. Die Betreiber sind trotzdem zufrieden. Markus Bösch 05.11.2020, 16.40 Uhr

Die Draisine ist eine der Attraktionen im Locorama. Bild: PD

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während im vergangenen Jahr das Locorama an 23 Sonntagen geöffnet war, konnten die Besucherinnen und Besucher die Erlebniswelt im laufenden Jahr nur an 16 Sonntagen Gartenbahn, Draisine und Simulator ausprobieren: «1250 Erwachsene und 280 Kinder kamen im letzten Jahr zu uns. In dieser, Ende Oktober zu Ende gegangenen Saison waren es weniger, nämlich 794 Erwachsene und 294 Kinder», sagt Gallus Hengartner, der Vizepräsident des Trägervereins.