Peter Grau tritt als Pro-Humanis-Präsident zurück - Sieben Jahre übte der Zihlschlachter diese Funktion aus Peter Grau zieht eine positive Bilanz über seine Amtszeit, die 2013 begann und kürzlich endete. Zu seinem Nachfolger wählte die Generalversammlung des Vereins Kurt Metzler aus Zihlschlacht. Georg Stelzner 10.07.2020, 17.30 Uhr

Kurt Metzler übernimmt von Peter Grau im Verein Pro Humanis Gönnervereinigung Neurorehabilitation Zihlschlacht das Amt des Präsidenten. Bild: Andrea Stalder (Zihlschlacht, 8. Juli 2020)

Auf dem Tisch türmen sich die Aktenordner. Peter Grau, der zurückgetretene Präsident des Vereins Pro Humanis Gönnervereinigung Neurorehabilitation Zihlschlacht, erwartet am Mittwochnachmittag Kurt Metzler, den in einer schriftlich durchgeführten Generalversammlung gewählten Nachfolger.

Der Gastgeber staunt selber, wie viel Papier sich in den vergangenen Jahren angesammelt hat. Die Hoffnung, dass dieser Anblick nicht abschreckend wirken möge, ist verständlich.

Seit 50 Jahren an vorderster Front

Ein halbes Jahrhundert hat sich Peter Grau in Vereinen und parteipolitisch engagiert – sei es als Präsident oder in anderen Funktionen. Die Frage nach dem Grund für seinen jetzigen Rücktritt beantwortet der 67-Jährige denn auch mit dem Hinweis auf diese lange Zeitdauer.

«Ich feiere heuer ein rundes Jubiläum. Der Zeitpunkt für den Rückzug ins Privatleben ist doch ideal», stellt Peter Grau fest und schmunzelt dabei zufrieden.

Unterstützung und Preisverleihung

So sperrig und langatmig der vollständige Name des Vereins auch ist, dessen Geschicke Peter Grau seit 2013 gelenkt hat, so segensreich und wertvoll ist die Zweckbestimmung.

Pro Humanis unterstützt seit bald 20 Jahren Menschen mit einer neurologischen Schädigung, sprich einer Hirnverletzung, und steht auch deren Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite.

Zudem vergibt der Verein zwei Auszeichnungen: den Eberhard-Ketz-Preis für wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der klinischen Forschung der Neurorehabilitation sowie den Pro-Humanis-Förderpreis für aus­ser­or­dent­li­che Leis­tun­gen in der so­zi­al-me­di­zi­ni­schen Neu­ro­reha­bi­li­ta­ti­on.

Schwierige Startphase gemeistert

Als Peter Grau das Präsidium 2013 übernahm, tat er dies in einer schwierigen Phase. «Das Verhältnis zur Rehaklinik Zihlschlacht war wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Ausrichtung des Vereins belastet», erzählt Grau.

In der Person von Jacques-André Künzli habe er aber einen Ansprechpartner gefunden, mit dem er sich gut verstanden habe, und so sei es gelungen, alles wieder ins Lot zu bringen.

Klangpark als Höhepunkt der Amtszeit

Lobende Worte findet der zurückgetretene Präsident auch für den Vereinsvorstand: «Wir waren ein zusammengeschweisstes, gut funktionierendes Team.» Als sichtbaren Meilenstein seiner Amtszeit betrachtet Grau den 2016 eröffneten Klangpark. In diesem kommen Besucher und Patienten in Kontakt.

Zudem dient die aus elf Objekten bestehende Anlage als Bindeglied zwischen der Rehaklinik und der Bevölkerung. «Von den Begegnungen können alle Seiten gleichermassen profitieren», ist Grau überzeugt.

Als vordringliche Aufgaben der nächsten Zeit erachtet es Grau, wieder näher an die Patienten zu rücken und neue Mitglieder, vor allem solche der VIP-Kategorie, zu rekrutieren. «Finanzielle Sorgen haben wir keine. Unsere Aufgaben können wir aber nur mit den Mitgliedern finanzieren», gibt Grau zu bedenken. Die momentane Anzahl beziffert er mit rund 350.

Grau will kein Einflüsterer sein

Was sein Verhältnis zum neuen Präsidenten betrifft, hat Grau klare Vorstellungen. Die Rolle als Einflüsterer lehnt er ab. «Ich werde mich davor hüten, quasi prophylaktisch Ratschläge zu erteilen. Das hat Kurt Metzler auch gar nicht nötig.»

Wenn sein Rat gefragt sei, werde er aber gerne bereit sein, zu helfen, versichert Grau, der sich freut, in Zukunft mehr Zeit für seine drei geliebten «G» zu haben: Gattin, Garten und Golf.

Von der Notwendigkeit überzeugt

Der 59-jährige Kurt Metzler, ebenfalls ein Zihlschlachter, übernimmt das Präsidium aus Überzeugung. «Ich erkenne den Sinn und die Notwendigkeit, mich hier zu engagieren», sagt er. Luftschlösser wolle er keine bauen, sondern die Öffentlichkeit für die Problematik sensibilisieren und neue Mitglieder für den Verein gewinnen.

Detaillierte Informationen über den Verein im Internet auf www.prohumanis.org