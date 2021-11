Auslöser für diese Amriswiler Volksinitiative der ehemaligen CVP Region Amriswil, die sich nun Die Mitte nennt, ist ein Vorfall vom 5. August dieses Jahres. Der Sohn des ehemaligen Kantonsrats und Die-Mitte-Mitgliedes Markus Berner wurde beim Veloständer am Bahnhof Amriswil grundlos verprügelt, als er vom Unihockey-Training in Weinfelden mit dem Zug ankam und nach Hause fahren wollte.

Aufgrund von Fotos konnte das Opfer den mutmasslichen Täter, einen Maurerlehrling mit Jahrgang 2003, identifizieren. Dieser brüstete sich danach mit seiner Tat sogar in den sozialen Medien, indem er den Bericht der «Thurgauer Zeitung» mit den Worten «Jetzt chumi no id Zitig» sowie zwei lachenden Smileys kommentierte.

Der Amriswiler Stadtrat Felix Würth (SVP), zuständig für Verkehr und Sicherheit, zeigte sich schockiert und wütend ob der Tat. Er mache sich stark dafür, dass bei der Neugestaltung des Bahnhofplatzes, die am 15. Mai zur Abstimmung kommt, auch Kameras installiert werden. Auch die Kantonspolizei TG begrüsst Massnahmen, die der Aufklärung von Straftaten dienen. (man)