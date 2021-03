Verwirrung um Standaktion Aktivistin will Termine von Scientology-Standaktionen erfahren – die Stadt Weinfelden gibt keine Auskunft Yolanda Sandoval vermutet, dass Scientology auch dieses Jahr wieder Standaktionen in Weinfelden plant. Termine erfährt sie von der Stadt aber keine – aus gutem Grund, wie Sicherheitschef Silvan Frischknecht sagt: «Es gibt keine angekündigten Termine.» Mario Testa 21.03.2021, 18.30 Uhr

Die Freie Anti-SC-Aktivistin Yolanda Sandoval anlässlich ihrer Aktion auf dem Weinfelder Marktplatz im Dezember 2019. Bild: Mario Testa

Yolanda Sandoval kämpft mit grossem Einsatz gegen Scientology in der Schweiz. Wo die Scientologen eine Standaktion planen, steht sie daneben und warnt mit Plakaten vor den Machenschaften der Religionsgemeinschaft. So geschehen auch in Weinfelden im Dezember 2019 auf dem Marktplatz.