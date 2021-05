Verwirrung bei Stimmbevölkerung Post handelte gesetzeswidrig: Amriswiler Abstimmungsunterlagen fast zwei Wochen zu früh ausgeliefert Wegen eines Missverständnisses erhielten die Amriswiler Schulbürgerinnen und Schulbürger ihre Stimmunterlagen bereits am Mittwoch. Manuel Nagel 07.05.2021, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Amriswils Stadtschreiber Roland Huser mit dem Abstimmungszettel und dem Stimmrechtsausweis, die er eigentlich noch gar nicht in den Händen halten dürfte. Das Stimmcouvert landete bereits am Mittwoch in den Amriswiler Briefkästen. Bild: Manuel Nagel

Zwei farbige Zettel in einem Abstimmungscouvert kann man wahrlich nicht als dicke Post bezeichnen. Diese Couverts, am Mittwoch in den Amriswiler Haushalten eingetroffen, verursachten auch keine dicke Luft, aber doch einigen Mailverkehr zwischen der Stadt Amriswil, der Volksschulgemeinde (VSG) Amriswil-Hefenhofen-Sommeri, der Firma Abraxas Informatik sowie der Schweizerischen Post. Unter diesen vier Akteuren galt es herauszufinden, wer für diese Gesetzeswidrigkeit verantwortlich zeichnet.

Was dramatisch tönt, dürfte in diesem Fall glimpflich ablaufen. Fakt ist, dass die Schulbürgerinnen und Schulbürger gemäss gesetzlichen Bestimmungen die Unterlagen frühestens vier und spätestens drei Wochen vor einer Abstimmung oder Wahl erhalten dürfen. Und weil der Urnengang erst am 13. Juni stattfindet, war das hier «fast zwei Wochen zu früh», wie Amriswils Stadtschreiber Roland Huser erklärt.

Schule will ihren Versand nun ebenfalls vorziehen

Das Problem sei, so Huser, dass die Stimmberechtigten nur die Stimmzettel zur Jahresrechnung 2020 der VSG erhalten hätten, jedoch nicht das Büchlein mit der Rechnung. Der Grund liegt darin, dass die Verpackung und der Versand der Stimmzettel von Abraxas Informatik ausgeführt werden. Erfasst hat diesen Auftrag die Stadtkanzlei Amriswil, im Auftrag der Volksschulgemeinde. Diese ist somit fein raus in dieser Angelegenheit.

Auch von der Stadt her sei man sich keines Fehlers bewusst, sagt Roland Huser. Bei Abraxas habe man korrekterweise den 12. Mai als Ablieferungstermin bei der Post eingetragen. Auf dieses Datum hin hat auch die Schule die Verteilung ihrer Jahresrechnung so terminiert. Nun bemüht sich die VSG jedoch, diesen Versand vorzuziehen, damit die Stimmberechtigten so schnell wie möglich die Informationen erhalten.

Aber auch Abraxas will die Schuld nicht auf sich laden, wie sie in einem Schreiben mitteilt. Die verpackten Stimmunterlagen würden laufend der Post zugestellt und im Verteilzentrum in Gossau SG zwischengelagert, damit sie den Stimmberechtigten wie geplant ab dem 12. Mai zugestellt werden können.

Post findet Fehlerquelle – bei sich selber

Bleibt also nur noch die Post als Fehlerquelle. Diese hat den Sachverhalt abgeklärt und herausgefunden, wo der Hund begraben war.

«Leider wurde die Sendung aufgrund eines Missverständnisses bei der Post im Zusammenhang mit einer Abklärung einer Kirchgemeindeabstimmung im falschen Kanal verarbeitet.»

Das schreibt die Post und gesteht somit ihren Fehler ein. Um künftig solche Missverständnisse zu verhindern, werde man Massnahmen in der internen Kommunikation aufgleisen.

Zum Glück handelt es sich hier bei der Schulrechnung um ein unbestrittenes Geschäft – zumal diese noch positiv ausfiel. Heikler wäre die Angelegenheit, wenn eine knappe Entscheidung bevorstünde. Im schlimmsten Fall müsste wegen des verfrühten Postversandes die ganze Abstimmung wiederholt werden.