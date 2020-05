«Vertrauensmissbrauch»: Streit im Salmsacher Gemeindehaus – Gemeinderat greift seinen Präsidenten öffentlich an Es gibt Knatsch im Salmsacher Gemeinderat. Die Vorwürfe an Gemeindepräsident Martin Haas sind happig. Sie reichen von unvollständiger Information bis hin zum Übergehen in wichtigen Entscheidungsprozessen. Tanja von Arx 09.05.2020, 04.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Im Gemeindehaus an der Arbonerstrasse brodelt es gewaltig. Bild: Reto Martin

Vertrauensmissbrauch. Unvollständige Information. Ein Übergehen in wichtigen Entscheidungsprozessen. Die Vorwürfe sind happig. Und sie sind vor allem eines: öffentlich.

Martin Haas, Gemeindepräsident von Salmsach. Bild: pd

Der Salmsacher Gemeinderat kritisiert in einem offenen Brief den eigenen Gemeindepräsidenten Martin Haas. Die Stellungnahme ist gestern Freitag im amtlichen Publikationsorgan erschienen. Die Probleme gehen offenbar tiefer, denn es heisst: Vermehrt seien in letzter Zeit Stimmen am Ort laut geworden, dass der Gemeinderat untätig sei und seinen Pflichten nicht nachkomme; auf Anfragen, Rückmeldungen oder Kritikpunkte würde nicht reagiert, der Gemeinderat nehme die Bevölkerung scheinbar nicht ernst.

«Wir haben Verständnis für Kritik»

«Als Mitglieder des Gemeinderates haben wir sehr wohl Verständnis für eine solche Kritik», schreiben Vizegemeindepräsidentin Marina Bruggmann und die Gemeinderäte Roland Allenspach, Hampi Niederer sowie Raphael Betschart. Allerdings müssten sie feststellen, dass sie von vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung keine Kenntnis hätten.

«Wir werden vom Gemeindepräsidenten vielfach nicht informiert und nicht in Entscheidungsprozesse involviert.»

Leider sei die Zusammenarbeit mit Martin Haas «durch verschiedentlichen Vertrauensmissbrauch stark getrübt».

Es geht denn noch weiter: «Trotz wiederholter Gespräche und Versuchen des Gemeinderates ist es uns nicht gelungen, diese Situation zu verbessern.» Die vier Gemeinderäte schliessen die Mitteilung mit den Worten: «Uns ist es daher ein grosses Anliegen, diesen Sachverhalt gegenüber der Bevölkerung klarzustellen.»

Marina Bruggmann, Vizegemeindepräsidentin von Salmsach. PD

Auf Anfrage äussert sich Vizegemeindepräsidentin Marina Bruggmann zurückhaltend. Fragen dazu, was denn die Rückmeldungen aus der Bevölkerung genau beinhalten würden, will sie nicht beantworten. Auch gibt sie keine nähere Auskunft darüber, welche Informationen der Gemeindepräsident denn zurückgehalten haben solle. Gleich verhält es sich in Bezug auf den «verschiedentlichen Vertrauensmissbrauch»: Sie schweigt. «Auf Einzelheiten kann und möchte ich nicht eingehen.» Bruggmann sagt aber:

«Es war ein langer Prozess im Gemeinderat, und es war für uns nicht einfach, einen solchen Schritt zu machen.»

Ähnlich klingt es von Seiten des Gemeindepräsidenten Martin Haas. Zu den Hintergründen äussert er sich auf Rückfrage auch nicht. Er sagt nur

«Wir haben ein unterschiedliches Verständnis zu gewissen Prozessabläufen.»

Und weiter: «Es war ein laufender Prozess, wir haben nicht gemeinsam entschieden, wie wir das kommunizieren.»

Schon früher missmutige Stimmung

Bereits früher wurden Spannungen im Dorf bekannt. Sogenannte «irritierte Eltern» hatten einen anonymen Brief an die Schulbehörde geschrieben, deren Präsident Haas ist; Salmsach ist eine Einheitsgemeinde. Ob die Querelen respektive die missmutige Stimmung einen Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen haben, muss zumindest vorerst offen bleiben.