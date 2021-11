Katholisch Ermatingen restauriert Engel in der Aloisiuskapelle

Versammlung Spende ermöglicht Restaurierung von zwei barocken Engeln in der Mannenbacher Aloisius-Kapelle Katholisch Ermatingen genehmigte an der Versammlung zudem das Budget 2022 mit einem kleinen Vorschlag. Margrith Pfister-Kübler 29.11.2021, 14.59 Uhr

Blicken optimistisch in die Zukunft, trotz Corona: Pfarrer Edwin Stier sowie Nathalie Eugster, Rembert Dür, Karl Wyrsch, Beatrice Niedermann und Christine Ito Pfister von der Kirchenvorsteherschaft. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Präsidentin von Katholisch Ermatingen, Beatrice Niedermann, überliess nach der Begrüssung der Kirchbürger zuerst das Wort Pfarrer Edwin Stier vom Pastoralraum Regio Kreuzlingen. Man sei hier auf gutem Weg. «Wir müssen uns alle in diesem Konstrukt einrichten.» Das Konzept sei noch nicht vollständig erstellt. Analysen, Bestandesaufnahmen, Stärken, Defizite und auszubauende Bereiche festlegen gehöre ebenso dazu wie anpacken.

In ihrem Jahresbericht ging Präsidentin Beatrice Niedermann ebenfalls auf den Pastoralraum Regio Kreuzlingen und das gesamte Seelsorgeteam ein. «Die Eucharistiefeiern mit Edwin Stier zeigen auf, welchen Schatz die Tradition der Katholischen Kirche in sich birgt. Kaplan Marco Vonarburg bringt uns mit seinen Predigten frisch von der Leber weg auch mal zum Schmunzeln. Die speziellen Segensfeiern und Andachten mit Pfarreiseelsorgerin Tanja Tribull sprechen auch Gläubige an, welche die Sonntagsgottesdienste sonst kaum besuchen. Pfarreiseelsorger Jens Spangenberg unterstützt die Seniorenarbeit und Religionspädagoge Daniel Schneider begleitet unsere Katechetinnen.»

Das Budget der Kirchgemeinde basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 15 Prozent und sieht einen Vorschlag von 5700 Franken vor. Einstimmig und ohne Diskussion wurde es genehmigt. Die Kollekte bei der Abdankung von Alois Dähler sowie alle weiteren Spenden wurden der Verwendung zu Gunsten der Aloisius-Kapelle in Mannenbach zugeführt. Das Geld wird benutzt für die Restaurierung zweier barocker Engel eingesetzt. Die Spenden ermöglichen zudem die Reparatur eines Sockels der Aussenmauer möglich.