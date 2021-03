Versammlung Märstetter Kirchbürger diskutieren über das leere Pfarrhaus und hohe Investitionen An der Versammlung der evangelischen Kirchgemeinde Märstetten wird das Budget 2021 mit dem bisherigen Steuerfuss von 22 Prozentpunkten genehmigt. In diesem und den nachfolgenden Jahren besteht Investitionsbedarf. In die Planung wird auch die weitere Nutzung des Pfarrhauses einbezogen. Manuela Olgiati 09.03.2021, 11.30 Uhr

Das Märstetter Pfarrhaus war Teil der grossen Diskussionen an der Versammlung der Kirchgemeinde. Bild: Mario Testa

Pfarrer Tobias Arni hat in seiner Predigt am Sonntagmorgen im Gottesdienst in der Weitsicht von Märstetten über mehr Mut im Leben gesprochen. Dazu verteilt er eine «kleine Kur für 30 Tage» mit Glaubenssätzen vom Theologen Uwe Böschemeyer. Es geht an diesem Tag um das Ausschauhalten nach Möglichkeiten. Die anschliessende Kirchgemeindeversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Märstetten wirft bei den 51 Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern zahlreiche Fragen auf. Mit aufrüttelnden Worten sprach Kirchenpräsident Martin Rutschmann von den notwendigen Investitionen an den Liegenschaften.

Für die meisten Diskussionen sorgt das Traktandum «Zukunft des Pfarrhauses». Da das Pfarrhaus aus dem Baujahr 1906 und die Mesmerwohnung anders genutzt werden, brauche es eine neue Kontoführung. Die Aufwendungen bleiben in etwa bei den bisherigen Kosten.

Doch es fehlen Einnahmen an Mietzinsen. Dies wird von einem Kirchbürger bemängelt. Seit dem Auszug vom pensionierten Pfarrer Karl F. Appl steht die Wohnung in dieser 12-Zimmer-grossen Liegenschaft leer. Hier seien Sanierungsarbeiten notwendig.

Vorsteherschaft will Liegenschaft nicht verkaufen

Auch Beat Osterwalder von der Baukommission «Zukunft Pfarrhaus» spricht an der Versammlung über Szenarien, auch solchen, die Sanierungsarbeiten notwendig machen. Die Kirchenbehörde möchte die Liegenschaft nicht verkaufen, sondern vielmehr vermieten. Die sogenannten «Amtsräume» werden derzeit weiterhin für Arbeitsplätze und kirchliche Anlässe genutzt.

Rutschmann führt noch eine geheime Konsultativumfrage über die weitere Nutzung des Pfarrhauses durch. Der Präsident informiert anschliessend, dass die Kirchbehörde den Verkauf der Liegenschaft und eine weitere Nutzung mit Vermieten und Sanieren in die weitere Planung einbeziehen werde.

Eines sei klar, erwähnt der Präsident. Noch in diesem Jahr werde die Kirchgemeinde einen Mieter suchen, um Einnahmen generieren zu können.

Erstmals Finanz- und Investitionsplanung

«Weil finanzstarke Projekte auf uns zukommen werden, haben wir das erste Mal einen Investitionsplan erstellt», sagt Kirchenpräsident Martin Rutschmann. In den kommenden Jahren stehen Renovationsarbeiten an den Liegenschaften bevor.

Rutschmann setzt eine Diskussion in Gang. Einige Votanten danken der Kirchbehörde, dass frühzeitig geplant werde. Der Investitionsbedarf sei vorhanden, sagt Rutschmann weiter. In den nachfolgenden Jahren stehen Renovationsarbeiten an der Orgel, am Glockenstuhl und am Heizsystem bevor. Die Rechnung werde voraussichtlich im 2025 stark belastet, wenn eine Sanierung am Kirchendach, am Turm und der Aussenfassade notwendig werde und Kosten von rund 330'000 Franken kalkuliert werden müssen.

Für den Moment verkrafte die Kirchgemeinde Defizite. Das Eigenkapital betrage 349'950 Franken. Noch sei ein Defizit verkraftbar, sagt Rutschmann. Er macht mit Worten deutlich, dass dereinst eine Anhebung des Steuerfusses in Betracht gezogen werden müsse.