Versammlung Evangelisch Weinfelden belässt den Steuerfuss trotz Defizit An der Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Weinfelden bewilligen die Stimmberechtigten das Budget 2021. Die Vorsteherschaft hofft auf eine baldige Reaktivierung des Gemeindelebens. Mario Testa 12.01.2021, 16.40 Uhr

Präsident Thomas Siegfried führt durch die Kirchgemeindeversammlung in der evangelischen Kirche. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 11. Januar 2021)

Die Kirchgemeinden in der Schweiz profitieren von einer Ausnahmeregelung in den Pandemiemassnahmen. Sie dürfen, gleich wie die Politische Gemeinden, Versammlungen noch durchführen. Dass dies trotz Corona gut geht, bewies am Montagabend die Evangelische Kirchgemeinde Weinfelden. Mit grossem Abstand und Maske im Gesicht sitzen die 42 teilnehmenden Stimmberechtigten in der evangelischen Kirche. Nur die Redner entledigen sich vorne am Rednerpult jeweils kurz ihrer Masken.