Sicherer und schneller mit dem Velo in Arbon unterwegs

Verkehr Gefahrlos und schnell durch die Stadt: Velofahren soll in Arbon sicherer und komfortabler werden Der Stadtrat will ein Konzept für den gesamten Langsamverkehr erarbeiten. Zur Diskussion steht sogar eine Schnellroute nach St.Gallen. Markus Schoch 30.12.2021, 16.00 Uhr

Ein guter Veloweg durch die Altstadt könnte mehr Einheimische und Touristen ins historische Zentrum von Arbon führen. Bild: Reto Martin

Die Grünen haben der Stadt schon vor drei Jahren ein Dossier mit Schwachstellen im Veloverkehrsnetz eingereicht. Jetzt doppeln Linda Heller (SP), Cornelia Wetzel (Grüne) und Aurelio Petti (Mitte) mit einem Vorstoss im Stadtparlament nach. Sie fordern den Stadtrat auf, endlich vorwärtszumachen, damit es für die Bevölkerung möglichst attraktiv wird, innerhalb von Arbon das Velo zu nehmen. «Ein guter Veloweg durch die Altstadt wäre eine grosse Chance, diese zusätzlich zu beleben», schreibt das Trio in seiner Interpellation.

Mit ihrem Wunsch nach sicheren und komfortablen Velowegen rennen die drei bei der Behörde offene Türen ein. Bis jetzt habe die Stadt einzelne Strassen auf Sicherheit geprüft und punktuell Massnahmen ergriffen, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. Ein Gesamtkonzept sei aber nicht erstellt worden. Und dabei habe sich mehrmals gezeigt, wie nötig es wäre, beispielsweise im Rahmen der Masterplanung für das Seeufer, der Überbauung des Saurer-Werk Zwei oder der Nutzungsstrategie Altstadt.

Geplant ist ein Gesamtverkehrskonzept für Velofahrer und Fussgänger

Der Stadtrat will dieses Versäumnis jetzt nachholen, so, wie er es sich im Legislaturplan vorgenommen hat. Geplant ist ein Konzept für den gesamten Langsamverkehr, also auch für die Fussgänger. Dieses Konzept soll als Leitfaden für die Stadt dienen und neue Standards sowie Best-Practice-Beispiele aufzeigen.

Handlungsbedarf bestehe in Bezug auf die Velofahrer unter anderem beim (langen) Webschiffkreisel zwischen Rosengarten und Hamel, ist sich der Stadtrat mit den Interpellanten einig. Die Stadt habe bereits eine Studie zur Verbesserung der Situation auf der gesamten Umfahrungsstrasse (NLK) in Auftrag gegeben. Letztlich werde es aber am Kanton sein, Verbesserungsvorschläge umzusetzen, da die NLK in seinem Besitz sei. Die Stadt ist mit den verantwortlichen Stellen in Frauenfeld in Kontakt.

Rotlichter können nicht überfahren werden

Heller, Wetzel und Petti hätten sich zudem gewünscht, dass es Velofahrern in Arbon künftig erlaubt ist, bei Rot am Lichtsignal rechts abzubiegen. Vorderhand ist das aber nicht möglich. Die baurechtlichen Voraussetzungen seien aktuell nicht gegeben, schreibt der Stadtrat. So müssen beispielsweise die Velostreifen als auch die Strassen eine gewisse Breite aufweisen, damit eine solche Spezialregelung getroffen werden könnte. «Im Rahmen des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes der St.Gallerstrasse und auch im Rahmen der Erstellung eines Langsamverkehrskonzeptes wird diese Thematik aber erneut geprüft», verspricht der Stadtrat.

In einem separaten Projekt will sich die Stadt zusammen mit der Regio

St.Gallen-Bodensee Gedanken zu einer Schnellverbindung für Velofahrer nach St.Gallen machen. Gerade für Pendler könnte eine solche Strecke interessant sein, schreibt der Stadtrat. Das Potenzial sei gross.