Vergangenheit zum Anfassen Das Museum Bischofszell lud seine Gäste zum aktiven Mitmachen ein. Das fand überraschend grossen Anklang. Barbara Hettich

Kinder und Erwachsene nutzten im Rahmen des «offenen Museums» die verschiedenen Angebote zum Mitmachen und Erleben.Bild: Barbara Hettich

Bischofszell Ein Besuch im Museum muss nicht langweilig sein und kann Gross und Klein begeistern: Dies stellte die Museumsgesellschaft Bischofszell unter Beweis und hatte für den Tag des offenen Museums ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Das kam bei der Bevölkerung sehr gut an, es herrschte ein stetes Kommen und Gehen. Die Besucher, darunter viele Familien, gaben sich die Klinke in die Hand. «Wir sind sehr zufrieden», sagte Pius Biedermann, Präsident der Museumsgesellschaft, zu diesem gelungenen Tag.

In den über 20 Räumen im grossen Doppel-Altstadthaus wurde einiges geboten. Da zeigte ein Kalligraf, wie man in früheren Zeiten Buchstaben malte und Urkunden versiegelte. Antike Spielsachen standen nicht zum Anschauen in den Vitrinen, sondern damit durfte auch ausgiebig gespielt werden. Erzählerin Annelies Buri wusste mit alten Märchen, ihre grossen und kleinen Zuhörer in ihren Bann zu ziehen, und während in einem anderen Raum ein Historiker ein literarisches Werk unter die Lupe nahm, spannen Adi Brunner und Hildi Engel ihre Fäden auf Spinnrad und Handspindel. Musik erfüllte das Haus: Dafür sorgte die Musikschule Bischofszell, und wer Lust auf alte Lieder hatte, durfte sich den Singfreudigen in der Kaffeestube anschliessen.

Im Gewölbekeller des Museums flimmerten alte Filme von früheren Bischofszeller Anlässen über die Leinwand. Im Rosengarten leitete Annelies Nater die grossen und kleinen Besucher beim Stempeln und Nähen eines Leinensäcklis an. Brigitte Achenbach zeigte, wie man mit Essig und Schmierseife aus Alt wieder Neu macht. Bei all diesen Aktivitäten braucht es zwischenzeitlich eine Stärkung, dafür sorgten fleissige Hände in Schniderbudig und Kaffeestube.