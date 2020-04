Verfahren eingestellt: Thurgauer Polizist schoss aus Notwehr auf einen 25-jährigen Albaner Die Schussabgabe eines Polizisten war am 31. Januar nur der Schlusspunkt eines ereignisreichen Abends. Klar ist nun: Das Verfahren gegen den Polizisten wurde eingestellt. Die Schussabgabe erfolgte in Notwehr. Aktualisiert 17.04.2020, 11.20 Uhr

Ein Polizist hat bei einer Festnahme auf einen Mann geschossen. Das Verfahren gegen ihn ist eingestellt worden. Symbolbild: Benjamin Manser

(red/sba) Am Freitag, 31. Januar 2020 hat ein Polizist gegen 22.40 Uhr im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Nähe des Bahnhofes in Kreuzlingen auf einen Mann geschossen, der ihn mit einer Waffe bedroht hatte. Der Mann wurde nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat in der Folge zur Klärung der Tatumstände gegen den Polizisten ein Strafverfahren wegen versuchter Tötung eröffnet.

Was genau passierte: An besagtem 31. Januar wurde eine 15-Jährige beim Bärenplatz in Kreuzlingen von drei Männern belästigt. Die junge Frau wurde anschliessend von ihrem Vater abgeholt und auf der Heimfahrt erblickte sie die drei Belästiger beim Bahnhof Kreuzlingen. Ihr Vater stieg aus und stellte die drei Männer zur Rede, worauf es zu einem Handgemenge kam.

Erst mehrere Polizeieinheiten konnten die Situation lösen und die drei Männer im Alter von 29, 25 und 19 Jahren festnehmen. Der 25-jährige Albaner zog dabei eine Pistole und bedrohte einen Polizisten. Der genaue Hergang wurde von der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit Fachspezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St. Gallen untersucht. Diese Ergebnisse ergeben folgendes Bild der Situation:

Zwischen dem Polizisten und dem 25-jährigen Mann, der geflüchtet war, nachdem er den Vater der 15-Jährigen mit einer Waffe bedroht hatte, kam es zu einer Konfrontation. Dabei zog der Mann unvermittelt eine Pistole und zielte damit auf den Polizisten. Der Polizist forderte den Mann auf, die Waffe niederzulegen. Nachdem dieser der Aufforderung keine Folge leistete und weiterhin die Waffe auf den Polizisten richtete, zog der Polizist seine Dienstwaffe und schoss auf den 25-Jährigen. Daraufhin flüchtete der Mann erneut, er konnte kurz darauf festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft kam zum Schluss, dass die Schussabgabe aufgrund der akuten Bedrohungssituation gerechtfertigt war und hat das Strafverfahren gegen den Polizisten eingestellt. Diese Schussabgabe war jedoch nur der Schlusspunkt eines ereignisreichen Abends in Kreuzlingen.

Wie Recherchen unserer Zeitung zeigten, waren die drei Männer, zwei Albaner und ein Algerier, an diesem Freitagabend Ende Januar auf Belästigungstour und sprachen mehrere Frauen in der Kreuzlinger Innenstadt an. Alle drei wohnten im nahegelegenen Ausschaffungszentrum für abgewiesene Asylbewerber. Gemäss Augenzeugen verfolgten die drei Männer das 15-jährige Mädchen und ihre Freundinnen in ein Lokal. Sie hätten nach Alkohol gerochen und gesagt sie seien «notgeil, aber hätten kein Geld».

Gegen den 25-jährigen Hauptbeschuldigten beantragte die Staatsanwaltschaft eine Untersuchungshaft. Der 29-jährige Albaner befand sich wegen einfacher Körperverletzung und sexueller Belästigung in Ausschaffungshaft. Gegen den 19-jährigen Algerier gab es ein Verfahren wegen Widerhandlung gegen das Ausländergesetz.

Woher die Waffe des 25-jährigen Albaners stammte, konnte nicht geklärt werden.