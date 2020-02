Veranstaltungslokal weicht Wohnhaus: Bald verschwindet die letzte Erinnerung an das Kulturcinema in Arbon Die Besitzer wollen das bestehende Gebäude abreissen und ein neues Zuhause bauen. Markus Schoch 19.02.2020, 04.20 Uhr

Die Tage des ehemaligen Druckereigebäudes sind gezählt. (Bild: Max Eichenberger)

Sie zeigten jeweils am Freitag Filme, organisierten Konzerte und luden illustre Gäste zu Gesprächen ein. 17 Jahre lang bereicherten Kaspar und Claudia Lämmler mit ihrem Kulturcinema am Rande der Altstadt das gesellschaftliche Leben von Arbon. Mit Blick auf die nahende Pensionierung verabschiedeten sich die beiden im vergangenen Sommer von ihrem Publikum mit einem letzten Kinoabend.

Bald erinnert voraussichtlich gar nichts mehr an diese Zeit. Das Ehepaar möchte die ehemalige Druckerei des «Oberthurgauers» beziehungsweise spätere Velowerkstatt abbrechen, die auf seinem Grundstück zwischen Farbgasse, Schäfligasse und Walhallastrasse steht und dem Kulturcinema als Veranstaltungsort diente. Seit letzter Woche liegt das entsprechende Gesuch öffentlich in der Stadtverwaltung auf.

Das Haus Gutenberg übernehmen Freunde

Kaspar und Claudia Lämmler möchten stattdessen ein kleines zweigeschossiges loftartiges Haus bauen, in das sie selber ziehen wollen, um dort den Lebensabend zu verbringen, sagt Kaspar Lämmler. Das grosse barocke Haus Gutenberg mit Jahrgang 1800 gleich daneben, in dem sie seit dem Jahr 2000 wohnen, verkaufen sie an Freunde.

Kaspar und Claudia Lämmler bei der Abschiedsveranstaltung. (Bild: Max Eichenberger)

Den Um- und Ausbau des Kulturcinema-Gebäudes haben Kaspar und Claudia Lämmler auch geprüft. Sie sahen dann aber wegen der schlechten und mit Schadstoffen belasteten Grundsubstanz davon ab. «Der finanzielle Aufwand wäre unverhältnismässig, eine nach heutigen Standards und energetisch sinnvolle Wohnsituation zu schaffen», heisst es dazu im Baugesuch. Die Neubaupläne seien in enger Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege entstanden, betont Kaspar Lämmler. Das Ergebnis sei eine «einfache und gute Lösung».

Die Gartenanlage wird doppelt so gross

Das schlichte Gebäude passe sich ins geschützte Ortsbild ein und beziehe sich gestalterisch auf die Umgebung. Es habe ein Flachdach und die Fenster seien ähnlich wie diejenigen des 1958 nach den Plänen von Plinio Haas erstellten Werkstattgebäudes an der Walhallastrasse, das erhalten bleibt. Die heute schon grosse Gartenanlage werde noch grösser, und zwar um das Doppelte, sagt Lämmler.

Im Kulturcinema fanden Hunderte Veranstaltungen statt. (Bild: Max Eichenberger)