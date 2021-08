Thurgauer Apfelkönigin kämpfen im Final um die Krone

Veranstaltung Sie sind die schönsten und schlagfertigsten der Ostschweiz: Finalistinnen für das Amt der Thurgauer Apfelkönigin stehen fest Aus rund 40 Bewerberinnen hat eine Fachjury 20 junge Frauen ausgesucht, die letzte Woche am Casting um die Finalteilnahme kämpfen durften. Nun sind die sechs Finalistinnen für die neue Thurgauer Apfelkönigin bekannt. Robin Bernhardsgrütter 23.08.2021, 17.00 Uhr

Die amtierende Apfelkönigin Larissa Häberli in der Mitte mit den Nachfolgeranwärterinnen Katja Stadler, Dominque Schori, Alina Betschart, Maxi Renner, Michaela Koch und Francesca Zuberbühler. Bild: PD

Alina Betschart aus Pfyn, Dominique Schori aus Zihlschlacht-Sitterdorf, Francesca Zuberbühler aus Eschenz, Maxi Renner aus Lamperswil, Katja Stadler aus Uttwil und Michaela Koch aus Tobel sind die glücklichen Finalistinnen, die um die Krone der Thurgauer Apfelkönigin kämpfen dürfen.

Sie sind die verbleibenden sechs Anwärterinnen für dieses Amt aus anfänglich 40 Bewerbungen. Letzten Donnerstag galt es für die jungen Frauen aber ernst. Das Casting für den Final am 2. Oktober in Weinfelden stand an. Es ist ein weiterer Schritt für sie in Richtung Krone. Die Moderatorin Daniela Chieco sagte an der Castingveranstaltung:

«Eine Wahlveranstaltung auf der WEGA-Bühne wäre toll gewesen, wir hätten sicherlich viel Publikum gehabt, da viele von euch in einem Verein sind.»

Während rund zweier Stunden mussten die 20 Casting-Teilnehmerinnen, welche für dieses ausgesucht wurden, sich den 9 Jurymitgliedern der Fachjury präsentieren. Einerseits mussten sie sich den Fragen von Daniela Chieco stellen und dabei möglichst gut und charmant antworten, andererseits mussten sie zum Beispiel ihren Bezug zum Apfel erklären oder zeigen, dass Bodenständigkeit und moderne Prägung zusammenpassen.

Eine tätowierte Trachtenträgerin und eine Hornträgerin im Final

So ist für Maxi Renner und Dominique Schori klar, dass sie auch mit Tätowierungen die Tracht tragen können. Die Landwirtin Michaela Koch hatte in der Ausbildung keine Mühe, dass die Mitschüler mehrheitlich männlich waren und auch die Schreinerin Alina Betschart fühlt sich wohl in ihrem Beruf. Francesca Zuberbühler ist Hornträgerin in ihrem Turnverein, das sie jeweils mit ausgefallenen Blumenkreationen schmückt und Katja Stadler verbindet beruflich moderne Technik mit Äpfeln.

Der Final und damit der letzte Schritt für die sechs Anwärterinnen auf dem Weg zur Thurgauer Apfelkönigin wird am 2. Oktober im neu umgebauten Gasthaus zur Traube in Weinfelden sein, allerdings nur für geladene Gäste. Dafür mit einem Livestream für Zuschauer zu Hause. Ebenfalls dürfen die Zuschauer über den Wahlausgang mittels Onlinevoting mitentscheiden.

Die Apfelkönigin und die Geschäftsführerin freuen sich auf die Wahl

Nadja Anderes, Geschäftsführerin der Apfelkönigin Thurgau. Bild: PD

Es ist eine etwas andere Wahl als in Jahren vorher. Doch die Veranstalter sind froh, dass überhaupt eine Wahl durchgeführt werden kann. Nadja Anderes, Geschäftsführerin der Thurgauer Apfelkönigin sagt: «Klar ist es schade, dass die Wahl nicht an der WEGA stattfindet. Doch ich freue mich auf die Wahl am 2. Oktober.»

Larissa Häberli, die Thurgauer Apfelkönigin seit zwei Jahren, hat also ihre Nachfolgerin letzte Woche kennen gelernt. Wer es dann sein wird, das wird sich in ein paar Wochen zeigen. Häberli wünscht der neuen Apfelkönigin, «dass sie an vielen Veranstaltungen mitmachen kann und tolle Begegnungen erleben darf».