Urban Kronenberg, OK-Präsident von Amriswil on Ice, zieht Bilanz

veranstaltung «Ich habe kein einziges trauriges Gesicht gesehen»: OK-Präsident von Amriswil on Ice zieht Bilanz Das Amriswil on Ice hatte es im Vorfeld nicht leicht. Erst bangte man darum, ob es überhaupt stattfinden kann, danach beschwerten sich Massnahmegegner lauthals über die 3G-Regel. Seit Mitte Januar ist die Veranstaltung auch wieder zu Ende. Wie bewertet OK-Präsident Urban Kronenberg die Durchführung des Anlasses? Luca Hochreutener 18.02.2022, 10.03 Uhr

Auch bei der Neujahrsbegrüssung wagten sich viele Amriswilerinnen und Amriswiler auf Eisfeld auf dem Marktplatz. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 2. Januar 2022)

«Das Amriswil on Ice kehrt zurück» titelte diese Zeitung Anfang Oktober 2021. Das Organisationskomitee überlegte und diskutierte intensiv, ob es sinnvoll sei, den Anlass stattfinden zu lassen. Schliesslich folgte die Zusage. «Wir hatten einen langen Dialog mit dem Stadtrat», sagt OK-Präsident Urban Kronenberg heute. Für das Organisationskomitee sei es letzten Sommer zu risikoreich gewesen, einen Entscheid für die Durchführung zu fällen. Schliesslich habe der Stadtrat eingewilligt, allfällige Mehrkosten, die aufgrund der Corona-Massnahmen anfallen, gänzlich zu übernehmen.

«Von da an lief’s.»

Urban Kronenberg, OK-Präsident Bild: PD

«Wir waren damals auf jeden Fall skeptisch», sagt Kronenberg. «Mittlerweile sind wir aber sehr froh, dass die Veranstaltung stattfinden konnte. Wir können auf einen erfolgreichen Anlass zurückblicken.» Betrachtet man die Zahlen, wohl auch völlig zurecht: Mit 55'000 Besuchern liess sich im Gegensatz zu den Vorjahren kein markanter Unterschied feststellen. «Trotz der Abschreckung, sich bezüglich Zertifikat kontrollieren zu lassen, spürten wir keinen Besucherrückgang», sagt Kronenberg.

«Die Bereitschaft war sogar sehr hoch, sich an die Regeln zu halten»

Dies liegt wohl auch daran, dass die Verantwortlichen auch den Ungeimpften etwas entgegengekommen sind. «Wir haben extra ein Testcenter aufgestellt, damit sich die Leute dort ein Zertifikat holen konnten.»

OK-Mitglied Beat Maier war für die Sicherheit am Amriswil on Ice zuständig. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 26. November 2021)

Drohungen wegen 3G-Regel

Damit waren jedoch einige überhaupt nicht zufrieden. Mitte Oktober erhielt die Stadt Amriswil viele Mails und Anrufe von Massnahmekritikern, die sich an der Durchsetzung der 3G-Regel störten. Von wüsten Beschimpfungen und Drohungen war die Rede. Davon hält Kronenberg nicht viel. «Nach 1,5 Jahren hat sich die Mehrheit der Gesellschaft mit der Situation abgefunden», sagt er. «Die, die sich darüber dermassen aufgeregt haben, waren eine kleine laute Minderheit», sagt er. Warum es ausgerechnet beim Amriswil on Ice eine solche Empörung gab, wisse er nicht genau.

«Letzten Winter gab es ein akutes gesellschaftliches Problem, dass sich eine gewisse Minderheit gegen diese Massnahmen wehren wollte.»

Auch das Organisationskomitee habe einige Mails von den Massnahmekritikern erhalten. «Diese haben wir zur Kenntnis genommen, immerhin darf jeder seine freie Meinung sagen. Geändert haben wir unser Schutzkonzept deswegen nicht.» Dieses habe sich auch bewährt. Persönliche Bedrohungen seien bei ihm zum Glück ausgeblieben.

Das Eisfeld auf dem Amriswiler Marktplatz bei der letzten Durchführung. Damals gab es am Eröffnungswochenende noch den Eismarkt der Glöggli Clique, auf den man diesmal verzichtet hat. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 22. November 2019)

Die Rückmeldungen von den Besuchern hingegen seien durchwegs positiv gewesen. «Gerade an den Sonntagnachmittagen waren die Eisfelder voll mit Kindern», sagt Kronenberg. «Ich habe bestimmt kein einziges trauriges Gesicht gesehen», fügt er scherzend hinzu. Das Bedürfnis sei aktuell gross, auswärts etwas zu erleben und sich zu betätigen, vor allem nach zwei Jahren Pandemie.

«Wer etwas in seiner Freizeit machen will, nimmt die Massnahmen in Kauf»

Schnelle Handlungen waren gefragt

Die unsichere Lage zwang die Verantwortlichen aber auch zu schnellen Reaktionen bei neuen Corona-Beschlüssen. «Im Dezember, etwa nach der Hälfte von Amriswil on Ice, wurden die Regeln verschärft», erklärt Kronenberg. Von da an galt in den Restaurants nur noch 2G, nicht mehr 3G wie zuvor. Zudem durften die Gäste nur noch im Sitzen konsumieren. «Wir mussten auf die Schnelle mehr Stühle beschaffen», erzählt Kronenberg. «Nur auf der Eisbahn durfte man die Maske noch ausziehen, weil das als sportliche Betätigung galt.» Glücklicherweise hätten sich die Besucherzahlen auch nach diesen Verschärfungen nicht verringert.

Bei der Eröffnungsgala trat das deutsche Eistanzpaar Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan auf, die soeben die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden konnten. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 26. November 2021)

«Wir hatten ein Budget von einer halben Million», verrät Kronenberg. «Die Gesamtkosten betrugen dieses Jahr 600'000 Franken.» Dieser Mehraufwand von zirka 100'000 Franken sei durch die verschiedenen Massnahmen entstanden. Nach der Schlussabrechnung würde dieser, wie bereits kommuniziert, von der Stadt übernommen.

In zwei Jahren kehrt Amriswil on Ice zurück

«Wir haben erst kürzlich einen Trägerverein gegründet», sagt Kronenberg. «Dieser soll dem Anlass ein noch stärkeres Rückgrat geben.» Dadurch soll auch die Durchführung im Winter 2023/2024 erleichtert werden.

Wir freuen uns ausserdem, dass die Pandemie langsam vorbeigeht. «Wir möchten in zwei Jahren einen offenen Anlass ohne Massnahmen und Zutrittsbeschränkungen durchführen und darauf freuen wir uns sehr», sagt Urban Kronenberg.