Apotheke reagiert auf das Virus: Wenig Personal und viel Platz

In der Apotheke/Drogerie Aemisegger

Der Vorverkauf für das Gastspiel des deutschen Kabarettisten Mathias Richling läuft bereits. Tickets können ab sofort in der Apotheke/Drogerie Aemisegger am Marktplatz 3 in Weinfelden telefonisch oder per E-Mail bestellt werden. Richling tritt am Samstag, 9.