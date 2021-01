Velodiebstahl «Die erwischen die Täter sowieso nicht»: Dem Arboner Jakob Auer und rund zehn weiteren Personen wurde das Velo am Bahnhof geklaut Die Zahl der Velodiebstähle nimmt jährlich zu. Das hat auch der Kantonsrat und Stadtparlamentarier Jakob Auer zu spüren bekommen. Ihm wurde am 4. Januar das Fahrrad am Arboner Bahnhof gestohlen. Noch rund zehn weitere aufgeschnittene Schlösser fand er am Boden vor. Saskia Ellinger 20.01.2021, 04.30 Uhr

Stadtparlamentarier und Kantonsrat Jakob Auer wurde am 4. Januar das Velo geklaut – und scheinbar auch zehn weiteren Personen. Bild: PD

«Hoffentlich wirft dich das geklaute Velo ab», schreibt Jakob Auer, SP Kantonsrat, am 4. Januar auf seiner Facebook-Seite. Ihm wurde an diesem Tag sein Velo am Bahnhof in Arbon gestohlen. Alles, was er noch fand, war das aufgeschnittene Schloss am Boden. Eine Ironie des Schicksals, dass der Diebstahl ausgerechnet den Sicherheitsbeauftragten der Firma Saurer erwischt.

Das geknackte Schloss von Auer lag auf dem Boden. Das Velo war weg. Bild: Jakob Auer

Und er war nicht der Einzige an diesem Tag, der Opfer von Dieben wurde: «Rund zehn weitere durchschnittene Veloschlösser sind herumgelegen», erzählt der Stadtparlamentarier auf Nachfrage.

In den Sozialen Medien häufen sich die Meldungen über gestohlene Velos, wie beispielsweise in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Arbon wenn ...». Oftmals werden auch die Besitzer eines Drahtesels gesucht – laut Stadtmagazin Felix handle es sich bei den meisten Diebstählen nämlich um sogenannte Kurzzeitentwendungen: Nachdem die Langfinger ihren Zielort erreicht haben, lassen es viele einfach stehen.

Jakob Auer geht in diesem Fall von professionellen Dieben aus:

«Die Velos wurden wahrscheinlich gleichzeitig geknackt, in ein Auto verladen und sind mittlerweile über alle Berge.»

Die Anzahl der gestohlen gemeldeten Velos steigen jährlich an

Auers Erlebnis ist ein einzelnes Beispiel für eine allgemeine Problematik: Laut Thurgauer Kantonspolizei nimmt die Anzahl der als gestohlen gemeldeten Fahrräder jährlich zu. In Arbon stieg die Zahl im vergangenen Jahr nur marginal von 97 (2019) auf 99 geklaute Drahtesel. Im Jahr 2018 waren es 82 gewesen. Im gesamten Kanton Thurgau wurden im Jahr 2019 insgesamt 898 Diebstahlsanzeigen gemacht, im Jahr 2020 waren es 906. Jakob Auer verzichtet jedoch auf eine Anzeige:

«Das ist unnütz, die erwischen die Täter sowieso nicht.»

Ein Gedanke, den möglicherweise ein paar Leidensgenossen mit Auer teilen, denn bei der Thurgauer Kantonspolizei sind in besagter Zeit nicht besonders viele Anzeigen von Velodiebstählen eingegangen. Und auch die polizeiliche Kriminalstatistik bestätigt Auers Begründung grösstenteils: Im Jahr 2019 wurden nur 1,5 Prozent der Velodiebstähle aufgeklärt.

Stadtrat arbeitet an Sicherheitskonzept

Die Arboner Stadtverwaltung hat bisher keine Hinweise oder Anzeigen bezüglich Velodiebstählen in der besagten Nacht erhalten. Deswegen kann Stadtrat Luzi Schmid nicht einschätzen «wie weit und wie viele Male der Arboner Bahnhof von solchen Vorkommnissen betroffen war».

Jakob Auer, Thurgauer SP Kantonsrat und Stadtparlament Arbon Bild: Tobias Theiler

Aber der Ruf nach mehr Sicherheit in der Bevölkerung wird lauter, weshalb die Videoüberwachung des Bahnhofareals eine mögliche Lösung sein könnte. Jakob Auers Sohn Lukas, der ebenfalls im Stadtparlament tätig ist, hat zusammen mit Reto Neuber bereits im September 2020 eine Einfache Anfrage zur Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen eingereicht.

Das Thema sei von grosser Aktualität und höchster Brisanz, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort im November. Es werde ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, jedoch stecke dies noch im Anfangsstadium – Konkrete Massnahmen können noch nicht genannt werden. Obwohl die Überwachung des Areals eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der SBB fällt, wird das Konzept auch den Bahnhof betreffen.

Romanshorn ist einen Schritt voraus

Wem die weiteren gestohlenen Velos vom 4. Januar gehört haben, weiss Jakob Auer nicht. Aber er kenne mehrere Personen, denen das Gleiche widerfahren sei wie ihm, zu anderen Zeiten und teilweise auch an anderen Bahnhöfen in der näheren Umgebung. Auch eine Facebook-Nutzerin antwortet auf Auers Post, dass auch einer Bekannten drei Wochen zuvor das abgesperrte Velo entwendet worden sei. Eine Problematik, die also Menschen vielerorts betrifft, wie auch in den Facebook-Gruppen «Du bisch vo Romanshorn wenn ...» oder «Du bisch vo Amriswil wenn ...» schnell klar wird.

In Amriswil zeige sich die Lage laut Stadtpräsident Gabriel Macedo ruhig:

«Die Situation am Bahnhof bewegt sich im normalen Rahmen.»

Der Bahnhof sei nicht videoüberwacht, aktuell würden regelmässiger Austausch zwischen der Abteilung Sicherheitsdienste der Stadt Amriswil, der Kantonspolizei und der Transportpolizei der SBB ausreichen.

In Romanshorn steht bereits fest: Die Videoüberwachung am Bahnhof wird ausgebaut. Symbolbild: Donato Caspari

Videoüberwachung in Romanshorn soll ausgebaut werden

In Romanshorn haben ebenfalls weder Kantonspolizei noch die Stadtverwaltung Kenntnis über organisierte Velodiebstähle. Und auch die SBB scheint nichts zu wissen. Beim Thema Videoüberwachung ist die Nachbarstadt den Arbonern jedoch einen Schritt weiter: Eine Videoüberwachung gibt es bereits, momentan wird sie von der Stadt evaluiert, wie diese Zeitung berichtete.

Die Kameras am Bahnhof und anderen öffentlichen Plätzen werden geprüft und gegebenenfalls ersetzt, eventuell werden weitere angebracht. Laut Rolf Müller, Kommunikationsverantwortlicher der Hafenstadt, sei die Realisierung in Zusammenarbeit mit der SBB für das erste Halbjahr 2021 geplant.

Velostationen statt Videoüberwachung

Für Jakob Auer ist der Ausbau der Videoüberwachung nur teilweise sinnvoll: «Mit Masken und Kappen sind viele Verbrecher nur schwer identifizierbar.» Man könne nur Alter, Statur oder besondere physische Merkmale wie zum Beispiel ein Hinken erkennen. Bei der erfolgreichen Fahndung nach Tätern würden diese Bilder nur selten helfen. Da Auer vermutet, dass sein Drahtesel von professionellen Dieben entwendet wurde, empfindet er abschliessbare Velostationen, wie die am Frauenfelder Bahnhof, als eine bessere Lösung.

Das gestohlene Velo habe er schon längst abgeschrieben, sagt Auer. Den Ärger über die ungestraft gebliebenen Diebe habe er jedoch noch nicht verwunden.