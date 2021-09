«Ehe-für-alle»-Plakate in Arbon und Romanshorn demoliert

Vandalistische Zerstörungswut «Nirgends wurden so viele Plakate demoliert wie im Oberthurgau»: Unbekannte sabotieren «Ehe-für-alle»-Initiative – Queer Thurgau erstattet Anzeige Innerhalb von nur zwei Tagen wurden in Arbon 14 von 16 Abstimmungsplakaten aufgeschlitzt, auf den Boden geschmissen oder sogar in den See geworfen. Das Gleiche ist in Romanshorn passiert. Jetzt greifen die Interpartei und Queer Thurgau ein. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 17.09.2021, 16.15 Uhr

Hängt mitten in Arbon: Ein Plakat von Queer Thurgau im Rahmen der Abstimmungsinitiative «Ehe für alle», auf dem die Köpfe herausgeschnitten wurden. Bild: PD

André Mägert traute seinen Augen nicht. Der Präsident der Arboner Interpartei fand diese Woche rund 14 der 16 im Städtli aufgehängten Plakate zur Abstimmungsinitiative «Ehe für alle» innerhalb von nur zwei Tagen demoliert oder sogar zerstört vor. «Unbekannte warfen sie auf den Boden, rissen die Köpfe auf den Bildern ab oder schmissen sie einfach in den See», sagt er gegenüber dieser Zeitung. Dies, weil man die abgebildete Thematik offenbar als «unzüchtig» erachten würde.

André Mägert, Präsident der Interpartei Arbon. Bild: PD

Die Situation wird als so prekär aufgefasst, dass sich die Interpartei bestehend aus der örtlichen SP, SVP, Mitte, FDP, EVP, XMV, BFA und Grüne zu einem Pressecommuniqué entschieden hat. Im Schreiben, das am Donnerstag auf der Redaktion eintraf, verurteilt die Partei «diese Akte des Vandalismus» - und ruft zum respektvollen Meinungsaustausch sowie zur Teilnahme an den Abstimmungen vom 26. September auf.

«Es handelt sich nicht um obszöne Plakate»

Schon öfter habe man bei Wahlen oder Abstimmungen beschädigte Plakate vorgefunden, so Mägert. Das Verhalten in diesem Fall erstaune ihn aber besonders. Die zugrunde liegende Diskussion wird indes auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn…» ausgetragen. «Ich frage mich: In was für einer Welt leben diese Leute?» Vor allem in Zusammenhang mit dem Kommentar einer Frau, die schreibt:

«Sicher, dass unsere Kinder solche Plakate sehen sollten?»

Diese gehörten «NICHT (!) zum Fussballplatz, wo viele Junge Sport treiben» würden. «Sexualität gehört ins Schlafzimmer und nicht auf die Strasse.» Mägert sagt: «Es handelt sich nicht um obszöne Plakate.»

Vandalismus bei der Abstimmungsinitiative, Part II: Hier hat jemand in Arbon ein Plakat auf den Boden geschmissen. Bild: PD

Man sei bereits zur Polizei gegangen betreffs Anzeige, sagt der Interpartei-Präsident. «Aber die tut sich schwer, da wir nicht die Besitzer der Plakate sind und deshalb nicht zur Anzeige berechtigt.» Neben der dargelegten Sachbeschädigung verstosse das Ganze im Übrigen auch gegen das Littering-Gesetz, so Mägert. «Wo ist der Rest der Plakate hin?» Abschliessend stösst ihm auf, dass die «Nein-Plakate» alle noch hängen würden.

«Da kann man nicht mehr von politischer Meinungsäusserungsfreiheit sprechen.»

«Erschreckende Vorkommnisse» auch in Romanshorn

In der Hafenstadt zeigt sich ein ähnliches Bild, wo die Abstimmungsplakate seit letztem Donnerstag hängen. Diese wurden gemäss Aussage eines Passanten «bereits massiv beschädigt, aufgeschlitzt, entfernt oder heruntergerissen», und das «in einem Ausmass, wie ich das von einer Kampagne her noch nie so kannte». Er wandte sich an die Interpartei mit den Worten, diese Vorkommnisse seien «erschreckend».

Eva Büchi, Mitgründerin der Gruppierung Queer Thurgau. Bild: Arthur Gamsa

Eva Büchi von der Gruppierung Queer Thurgau, die im Besitz der Plakate ist, sagt auf Anfrage: «Nirgends haben wir so viele Rückmeldungen bekommen, dass unsere ‹Ehe für alle›-Plakate des überparteilichen Thurgauer Komitees zerstört worden sind, wie im Oberthurgau.» Dieser gezielte Vandalismus gegen die eigenen Plakate habe System, dahinter stecke eine Person oder eine Gruppierung – und Queer Thurgau habe den finanziellen Schaden zu tragen.

«Es reicht nun. Wir werden Strafanzeige wegen Sachbeschädigung einreichen.»

Die Polizei solle abklären, wer das gewesen sei, und «die müssen sich dafür verantworten».

Büchi sagt: «Für viele von uns ist diese Abstimmung an sich bereits verletzend - wenn man heutzutage als Homosexuelle oder Trans-Person noch dafür kämpfen muss, als gleichberechtigt zu gelten.» Darüber hinaus sagt sie, man sei sich bewusst, dass in vielen Abstimmungen und Wahlen Plakate abgerissen und zerstört würden. «Queer Thurgau hat in einem Newsletter vor acht Wochen explizit unsere Community dazu aufgerufen, keine Hand gegen gegnerische Plakate anzulegen.»