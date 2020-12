Vandalismus Jetzt kacken sie vor die Tür: Die Stadt Kreuzlingen schliesst die öffentlichen Toiletten beim Hauptzoll Nachdem Unbekannte einen Wasserhahn in einem der öffentlichen WCs am Kreuzlinger Hauptzoll abgerissen und somit eine Überschwemmung verursacht haben, hat die Stadt die Anlage geschlossen. Für immer. Christof Papadopoulos arbeitet im selben Gebäude. Er sagt: «Ich habe bereits die ersten beobachtet, die neben dem Gebäude gegen einen Baum uriniert haben.» Rahel Haag 03.12.2020, 05.10 Uhr

Im öffentlichen WC beim Hauptzoll gab es eine Überschwemmung. Unbekannte hatten einen Wasserhahn abgerissen. Bild: Andrea Stalder

Das Wasser spritzt waagerecht aus der Wand. Jemand hat den Wasserhahn abgerissen. Der Strahl reicht bis zu den gegenüberliegenden Türen der beiden WC-Kabinen. Im Raum steht das Wasser rund drei Zentimeter hoch. «Zum Glück hat der Bodenablauf funktioniert», sagt Christof Papadopoulos, «sonst wäre die Überschwemmung noch viel schlimmer gewesen.»

Papadopoulos ist Geschäftsführer beim ACS Thurgau in Kreuzlingen, im selben Gebäude ist ein öffentliches WC untergebracht. Dieses wurde Opfer eines Vandalenakts. Die beschriebene Szene hat er auf Video festgehalten.

Er habe den Schaden am Montagmorgen entdeckt. «Uns ist ein seltsames Rauschen aufgefallen.» Wie lange das Wasser da bereits gelaufen sei, kann Papadopoulos nicht sagen. Die Stadt hat sofort reagiert und das WC geschlossen – für immer.

Anlage entspricht heutigen Anforderungen nicht mehr

«Wir wollten das WC ohnehin Ende Jahr schliessen», sagt der zuständige Stadtrat Ernst Zülle. Die Gründe: Die Anlage sei in die Jahre gekommen und werde heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Sie sei unter anderem weder behindertengerecht – da sie nur über eine Treppe erreichbar ist – noch vandalensicher. «Das hat der aktuelle Vorfall ja gezeigt», sagt er.

Die Toiletten beim Hauptzoll sind nur über eine Treppe erreichbar und damit nicht behindertengerecht. Bild: Andrea Stalder

Ersetzt werden soll die WC-Anlage beim Hauptzoll nicht. Zülle verweist auf die öffentlichen Toiletten beim Helvetiaplatz, die rund 400 Meter entfernt sind. Dort wurde im vergangenen Herbst eine neue Anlage aus Chromstahl in Betrieb genommen. Sie verfügt über ein unisex WC sowie einem Familienteil, in dem eine Wickelmöglichkeit zur Verfügung stehe, und der behindertengerecht sei. Kostenpunkt: 237'000 Franken.

Papadopoulos bedauert den Entscheid der Stadt. «Ich sehe, wie oft das öffentliche WC hier genutzt wird», sagt er. Das Bedürfnis hier an der Grenze und neben dem offiziellen Veloweg sei klar vorhanden.

«Ich kann den Leuten ja dann nicht einfach das WC vom ACS zur Verfügung stellen.»

Christof Papadopoulos, Geschäftsführer beim ACS Thurgau in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Die Toiletten gibt es seit 1961. Seither werden sie von der Stadt unentgeltlich genutzt und betrieben. Das änderte sich auch nicht, als der ACS die Liegenschaft 1997 kaufte. Papadopoulos sagt:

«Ich habe bereits die ersten beobachtet, die neben dem Gebäude gegen einen Baum uriniert haben.»

Vor Ort zeigt sich gar, dass jemand vor den geschlossenen Toiletten sein grosses Geschäft verrichtet hat. Für den ACS-Geschäftsführer unhaltbare Zustände.

Vor den geschlossenen Toiletten beim Hauptzoll hat jemand sein grosses Geschäft verrichtet. Bild: Andrea Stalder

Neue WC-Anlagen sind langfristig günstiger

Seine Beobachtungen hat Papadopoulos auch Ernst Zülle mitgeteilt. Der Kreuzlinger Stadtrat sagt:

«Sollte sich zeigen, dass es ein Bedürfnis gibt, ist die Stadt bereit, eine neue WC-Anlage beim Hauptzoll in Betracht zu ziehen.»

Ernst Zülle, Stadtrat. Bild: Andrea Stalder

Diese könnte auf einem Parkplatz zu stehen kommen. Dass nochmals Geld in die alte Anlage investiert werde, ist dagegen ausgeschlossen. Neue WC-Anlagen seien in der Anschaffung zwar teuer, kämen die Stadt langfristig aber günstiger als eine Renovation der bestehenden Anlage. Als Beispiel nennt Zülle die Anlage beim Dreispitz. Sie sei vor 13 Jahren in Betrieb genommen worden und in einem «tipp-toppen Zustand».

Abgesehen von der Vandalensicherheit überzeugten die Chromstahlanlagen auch aus hygienischer Sicht, da sie einfacher gereinigt werden können. Dies sei auch für das Reinigungspersonal angenehmer. «Auf diese Weise können die Arbeitsbedingungen unserer Angestellten verbessert werden», sagt Zülle, «das liegt uns natürlich am Herzen.»

Insgesamt betreibt die Stadt auf ihrem Gebiet 15 öffentliche Toiletten. Langfristig sollen sämtliche alten Anlagen durch neue ersetzt werden. «Auf unserer Liste stehen auch jene WCs beim Emmishofer Zoll.»